Bắt đối tượng trộm 11 xe máy để sử dụng ma túy

Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng trộm cắp tài sản để sử dụng ma túy và chơi “game bắn cá”.





Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hồ Thị Cẩm (34 tuổi, ngụ phường 4, cùng TP Sóc Trăng) và ông Lê Hoàng Thế (19 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cùng về hành vi trên, cơ quan điều tra củng cố hồ sơ xử lý đối với Trần Minh Khoa và Nguyễn Việt Anh (cùng 17 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).



Theo kết quả điều tra, từ ngày 14 đến 24.12.2020, trên địa bàn các huyện Trà Cú, Tiểu Cần và Duyên Hải, xảy ra hàng loạt vụ trộm xe máy. Các đối tượng lợi dụng đêm tối bẻ khóa cửa rào, đột nhập vào bên trong mở khóa cửa nhà lấy xe rồi tẩu thoát.



Trung tá Dư Hải Bằng, Phó Trưởng Công an huyện Trà Cú cho biết: "Các vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian từ 23h đến 2h sáng hôm sau. Kẻ trộm rất chuyên nghiệp, các ổ khóa bị đối tượng bẻ rất dễ dàng, chỉ trong khoảng 7 giây. Công an huyện Trà Cú đã xác lập chuyên án, chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để truy bắt các đối tượng".



Hình ảnh đôi nam nữ trộm tài sản. Ảnh: CACC



Rạng sáng 25.12.2020, Tổ công tác do Đại úy Phan Đình Huy làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 53 đoạn thuộc ấp Chợ (xã Tập Sơn), đã phát hiện nhóm gây án đang tẩu thoát.



Tổ tuần tra truy đuổi, bắt giữ Cẩm, Thế và Khoa cùng tang vật là chiếc xe máy vừa trộm cắp. Qua đấu tranh, nhóm này thừa nhận cùng với Nguyễn Việt Anh, thực hiện trót lọt 8 vụ trên địa bàn huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải, lấy đi 11 xe máy các loại.



Các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài, sử dụng ma túy và chơi “game bắn cá” nên rủ nhau đi từ Sóc Trăng sang tỉnh Trà Vinh trộm xe máy.

