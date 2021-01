Bắt đối tượng 10 năm lẩn trốn lệnh truy nã

(GLO)- Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bàn giao đối tượng Lê Thị Lang (SN 1958, trú tại tổ 3, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú (Công an TP. Hồ Chí Minh). Lang là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú phát lệnh truy nã từ năm 2010 về hành vi đánh bạc.

Đối tượng Lang (giữa) bị bắt giữ sau 10 năm lẩn trốn. (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Năm 2010, khi tham gia đánh, Lang đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Khi bị truy nã, Lang trở về địa phương một thời gian ngắn, sau đó bỏ trốn đến sinh sống tại thị xã Ayun Pa, làm nghề nội trợ.

Ngày 30-12, khi đối tượng đang lẩn trốn ở nhà riêng tại tổ 3, phường Đoàn Kết thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ.

VĂN NGỌC