Bắt cóc, hành hung 1 phụ nữ và bé trai 5 tháng tuổi để đòi nợ 1 tỉ đồng

Do mâu thuẫn liên quan đến việc góp vốn làm ăn, Trần Đình Hoạt đã chỉ đạo nhiều đàn em bắt cóc, hành hung vợ và con của một người Trung Quốc để ép nạn nhân trả 1 tỉ đồng.





Ngày 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về các hành vi "Giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản".





Nhóm bị can thực hiện hành vi bắt cóc các nạn nhân



Danh tính các đối tượng gồm: Trần Đình Hoạt (SN 1966, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai), Trần Minh Tiến (SN 1980, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì), Hoàng Xuân Quang (SN 1985, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Trần Kim Chung (SN 1986, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội).



Theo công an, ngày 30-11-2020, Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của anh X.J.C. (quốc tịch Trung Quốc, trú tại chung cư FiveStar Garden số 2 Kim Giang) về việc vợ là chị V.T.D. (SN 1985) và con trai (5 tháng tuổi) bị một nhóm người lạ mặt bắt giữ đưa đi khỏi nhà vào trưa 29-11.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, truy tìm các nạn nhân.



Sau 2 ngày tích cực điều tra, đến 14 giờ ngày 2-12, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ các đối tượng, giải cứu thành công chị D. và cháu bé.



Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do mâu thuẫn liên quan đến việc góp vốn làm ăn nên Trần Đình Hoạt đã chỉ đạo các đối tượng bắt giữ chị D. để ép nạn nhân liên hệ với người thân thu xếp trả nợ 1 tỉ đồng.



Trong quá trình bắt chị D., các đối tượng đưa chị và con trai đến nhiều địa điểm và hành hung nạn nhân.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)