Bắt 4 nghi phạm giả danh nhân viên ngân hàng lừa, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

4 nghi phạm đều ngụ tại H.Ứng Hòa (Hà Nội) đã câu kết với nhau giả danh là nhân viên ngân hàng để lừa đảo gần 100 người dân, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng.



Các nghi phạm bị bắt giữ- ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP



Ngày 7.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 4 nghi phạm giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.



Các nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Đỗ Xuân Quang (23 tuổi), Đỗ Đức Trung (20 tuổi), Đỗ Ngọc Trung (23 tuổi, cùng ngụ xã Tảo Dương Văn, H.Ứng Hòa, Hà Nội), và Phạm Trung Anh (22 tuổi, ngụ xã Hòa Lâm, H.Ứng Hòa).



Trước đó, Công an H.Thọ Xuân nhận được nhiều tin tố giác tội phạm của người dân trên địa bàn huyện, về việc bị một số người lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua mạng internet.



Công an H.Thọ Xuân đã vào cuộc điều tra và xác định, các nghi phạm trên câu kết với nhau, lập tài khoản Zalo và giả danh là nhân viên ngân hàng nhắn tin đến người dân, tư vấn về việc vay vốn.



Khi người dân nào có nhu cầu vay vốn, các nghi phạm đều yêu cầu nộp các khoản phí bằng tiền qua tài khoản các nghi phạm cung cấp.



Tính từ tháng 10.2020 đến hết tháng 12.2020, bằng thủ đoạn trên, các nghi phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gần 100 người dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.



Khi tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng đã thu giữ 19 điện thoại di động, 14 thẻ ATM, hơn 10 triệu đồng tiền mặt đều là tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.



Vụ án đang được Công an H.Thọ Xuân tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.



Theo MINH HẢI (thanhnien)