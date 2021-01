2 thanh niên thuê nhà nghỉ tổ chức đánh bạc qua mạng hàng tỉ đồng

Để qua mắt lực lượng công an, 2 thanh niên ở Hà Nam đã thuê nhà nghỉ sau đó mua trang mạng đánh bạc qua Internet, tổ chức cho nhiều người chơi với số tiền lên tới hàng tỉ đồng.





Ngày 27-1, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đang tạm giữ hình sự Dương Tất Thành (SN 1986) và Dương Văn Tiến (SN 2001; cùng ngụ thôn Trung Đồng, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc trên không gian mạng" dưới hình thức game bài đổi thưởng.



2 thanh niên thuê nhà nghỉ mở sới bạc hàng tỉ đồng bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an Hà Nam



Trước đó, Công an thị xã Duy Tiên phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam phá chuyên án bắt giữ Thành và Tiến đang bán tiền game cho các con bạc tại nhà nghỉ Hoàng Long và quán trà chanh Roqal tea thuộc tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.



Tại chỗ, công an thu giữ 3 dàn máy vi tính, 1 laptop, 9 điện thoại di động, gần 18 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.



Kiểm tra các tài liệu liên quan, cơ quan công an phát hiện số tiền mà 2 thanh niên giao dịch để tổ chức đánh bạc lên tới hàng tỉ đồng.



Tại cơ quan công an, Thành và Tiến khai nhận thuê nhà nghỉ Hoàng Long và quán trà chanh Roqal tea để trách lực lượng chức năng phát hiện, sau đó mua trang mạng NaGavip và MB88 tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.



Hiện Công an thị xã Duy Tiên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)