Xét xử sơ thẩm vụ án Tuấn 'Khỉ' dùng súng AK bắn chết 5 người

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án do Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ"), Phạm Thanh Tâm và đồng phạm thực hiện.



Tòa trả hồ sơ để làm rõ một số tình tiết vụ Tuấn 'khỉ' xả súng giết 5 người

Ngày mai xét xử 19 người liên quan vụ án Tuấn "khỉ"

Hội đồng xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)



Sáng 15/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người,” “Cướp tài sản,” “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng,” “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có,” “Che giấu tội phạm,” “Không tố giác tội phạm” do Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ," nguyên cán bộ công an, đã bị tiêu diệt), Phạm Thanh Tâm và đồng phạm thực hiện.



Phiên tòa xét xử 19 bị cáo từ nay đến ngày 18/12.



Bản cáo trạng nêu rõ, khoảng 13 giờ ngày 29/1/2020, Lê Quốc Tuấn (hỗn danh là Tuấn "Khỉ") đánh bạc cùng với Vương Ngọc Hưng, Lê Thành Trung, Lê Tấn Long, Huỳnh Ngọc Minh Tùng, Trần Văn Thạnh, Nguyễn Nhật Quang và nhiều người khác tại sới bạc trong vườn nhãn cạnh nhà số 28B, Đường 121 (Ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh).



Giữa Tuấn với Hưng và Tùng xảy ra mâu thuẫn nên bỏ về. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Tuấn lấy khẩu súng AK báng xếp giấu vào trong người, đem theo một túi đạn, quay lại sới bạc rồi bắn vào những người đang đánh bạc, làm cho Vương Ngọc Hưng, Lê Tấn Long, Lê Thành Trung, Huỳnh Ngọc Minh Tùng tử vong; Trần Văn Thạnh và Nguyễn Nhật Quang bị thương.



Sau đó, Tuấn cướp chiếc xe máy hiệu Honda SH mang biển số 59L2-615.46 của Lê Tấn Long và cướp 802.032.000 đồng của Huỳnh Ngọc Minh Tùng tại sới bạc rồi bỏ trốn.



Tuấn chạy đến nhà Phạm Thanh Tâm (hỗn danh là Tý Bà Dòm) đưa túi xách bên trong có 802.032.000 đồng và bảo Tâm đưa cho Trương Thị Kim Thoa (là vợ Tuấn).



Tiếp đó, Tuấn dùng súng AK bắn nhiều phát đạn làm chết anh Vũ Chí Tâm để cướp chiếc xe Wave mang biển số 59X2-595.12 rồi tẩu thoát đến kênh Đường Đò thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.



Các bị cáo tại phiên tòa ngày 15/12. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)





Đến đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14/2, Tuấn bị lực lượng Công an phát hiện đang lẩn trốn tại nhà của Võ Hồng Tâm ở số 32/7, Tỉnh lộ 15 (ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn). Tuấn dùng súng AK chống trả lại lực lượng công an truy bắt nên bị tiêu diệt.



Trong vụ án này, Phạm Thanh Tâm là người trực tiếp sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng 1 túi đạn (không rõ số lượng) và nhặt 2 quả lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu; lần lượt đưa cho Lê Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ.



Trong đó, Phạm Thanh Tâm đưa cho Quốc Tuấn 1 khẩu súng AK và Quốc Tuấn đã sử dụng khẩu súng trên gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người, bị thương 2 người và cướp 802.032.000 đồng.



Ngoài ra, sau khi gây án, Lê Quốc Tuấn đã đưa số tiền cướp được tại sới bạc cho Phạm Thanh Tâm cất giữ. Phạm Thanh Tâm đã cùng đồng bọn cất giấu số tiền trên.



Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi, mặc dù biết rõ số tiền 802.032.000 đồng là do Lê Quốc Tuấn cướp được sau khi giết người nhưng vẫn bàn bạc, phân công nhau tìm cách đối phó với cơ quan công an nhằm che giấu số tiền trên.



Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di và Nguyễn Chánh Pháp biết rõ khẩu súng K54 và 7 viên đạn là vũ khí quân dụng nhưng vẫn cố ý tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và phi tang khẩu súng.



Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân, biết rõ Lê Quốc Tuấn bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy nã nhưng vẫn che giấu, tìm cách giúp đỡ Quốc Tuấn trong thời gian đối tượng bỏ trốn. Đặng Trung Ngọc biết nơi đối tượng giết người cướp của trốn nhưng không trình báo công an.



Trần Quốc Đạt biết rõ khẩu súng K59 cùng 12 viên đạn và khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn là vũ khí quân dụng nhưng vẫn đồng ý cất giữ. Trong thời gian bỏ trốn, Đạt đã bán khẩu súng K59 cùng 12 viên đạn cho Nguyễn Văn Vui với giá 26 triệu đồng.



Đến ngày 3/6, Trần Quốc Đạt ra đầu thú, còn Vui mang khẩu súng và 12 viên đạn đến cơ quan công an giao nộp và tự thú.

Theo Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)