Vụ Liên Kết Việt lừa đảo hơn 68 nghìn người: Bất ngờ lời khai của bị cáo Lê Xuân Giang

Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), Lê Xuân Giang-cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt nói hạnh phúc vì đã giúp các nhà phân phối có công ăn việc làm.





Cựu lãnh đạo thừa nhận sai phạm



Thừa nhận trước HĐXX về việc các chương trình trả thưởng, trả hoa hồng, khuyến mại không đúng với quy định của Bộ Công Thương, Lê Xuân Giang đổ lỗi cho trình độ của mình.



Theo Giang, bị cáo này nghĩ cứ trả nhiều tiền cho khách hàng, công ty lãi ít.



"Tôi với quan điểm là mình lợi nhuận ít cũng được, công ty lợi nhuận ít cũng được, tôi đã ký và đóng dấu để cho lưu hành những văn bản đó"-Giang khai trước tòa.



Trả lời về tổng số tiền chênh lệch khi thu được hơn 2 nghìn tỷ của nhà phân phối mà số tiền hàng, tài sản khuyến mại, trả thưởng cho nhà phân phối có hơn 800 tỷ đồng, cựu lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt nói khi bị truyền thông đưa tin, có hàng nghìn người đến nhà riêng, văn phòng công ty để đòi lại tiền, Giang đã rút tiền, bán tài sản để trả cho khách hàng.



Lê Xuân Giang thừa nhận sai phạm nhưng đổ lỗi cho trình độ.



"Trong lúc áp lực như thế, nhà phân phối thuê cả xã hội đen, thương binh giả đến tôi cũng rút tiền trực tiếp ra trả cho người ta theo hợp đồng"-Giang nói.



Tuy nhiên, theo bị cáo này, giấy tờ liên quan bị cáo không viết được vì áp lực.



Giang thừa nhận công ty có sai phạm khi trả phần khuyến mại vượt quy định. Bị cáo này giải thích, mô hình của công ty là bán hàng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, do không phải chi cho trung gian nên đã lấy % tiền này trả trực tiếp cho nhà phân phối.



Phủ nhận thông tin công ty không có sản xuất kinh doanh, Giang khẳng định có nhà máy sản xuất, có xưởng sản xuất, có hàng hóa.



"Chúng tôi chỉ giữ lại 5% tiền lợi nhuận, còn trả lại 65% cho nhà phân phối, chứ không phải là không có hàng.



Chỉ có giai đoạn mấy tháng cuối của năm 2015 phát triển bùng nổ, tôi nợ cái, đang đầu tư sản xuất, chứ không phải không có tí sản xuất nào, không có tí hàng hóa là không đúng. Có nhà máy, có xưởng, có nhân viên"-Giang giải thích.



Nói về giá trị của hàng với số tiền bị hại nộp, Giang nói theo tính toán thì bằng. Bị cáo là cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt ví dụ, nhà phân phối nộp vào 8,6 triệu, công ty chỉ được giữ 35% để tái sản xuất, còn 65% để trả cho họ, rất sòng phẳng.



Về việc mua nhà, mua ô tô, xe máy, vàng, ti vi và nhiều hiện vật khác để tặng cho khách hàng, Lê Xuân Giang nói làm thế để kích thích sự phát triển của hệ thống kinh doanh. Giang học từ các đơn vị khác mà làm điều này.



Nhìn nhà phân phối mà cảm động



Trước câu hỏi nếu công ty vẫn hoạt động, không có sự can thiệp của cơ quan điều tra thì sẽ làm thế nào để thanh toán đầy đủ số tiền các bị hại đã nộp từ HĐXX, Lê Xuân Giang trình bày nếu như mọi nhà phân phối được nghe thông tin chính xác về mô hình kinh doanh, tiền ở đâu ra để trả hoa hồng, Giang nghĩ rằng công ty phát triển tốt, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.



Theo trình bày của Lê Xuân Giang, bị cáo này nói cảm động vì đã giúp khách hàng có thêm công ăn, việc làm. Trong ảnh là hàng trăm bị hại vướng vào vòng xoáy đa cấp bất chính có mặt tại tòa sáng 21/12.



"Bởi vì các nhà phân phối của tôi, thật sự tôi nhìn mà cảm động. Người ta không có công ăn việc làm, đến công ty có công ăn việc làm đấy là niềm vui, hạnh phúc của cá nhân tôi.



Nhưng vì do sự cạnh tranh không lành mạnh, do một số người không hiểu biết, một số cá nhân nói sai sự thật, khuếch trương lên, trục lợi, làm ảnh hưởng đến tôi và đưa ban lãnh đạo vướng vào lao lý" – Giang biện minh.



Về việc tổ chức đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Lê Xuân Giang thừa nhận công ty và các cá nhân đều không được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen nào.



Giang khai một nhà sư nói có mối quan hệ, Giang đã nhờ làm giúp.



"Sau này tôi hiểu là để nhận được bằng khen phải có cả quy trình, nhà sư nói quy trình đấy nhà sư giúp được, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, doanh nghiệp… Sau này bị cáo nhận ra là mình sai" – Giang trả lời.



Việc tổ chức nhận bằng khen rầm rộ, sau đó đăng lên phương tiện thông tin đại chúng, Lê Xuân Giang nói làm thế để tăng thương hiệu cho doanh nghiệp, nếu biết bằng khen giả, Giang không làm.



Cựu lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt cũng thừa nhận về việc một đơn vị đã ghi nhầm tên công ty từ BQP sang thành Bộ Quốc phòng, do không kiểm tra kỹ nên khi huy chương được chuyển về công ty, bộ phận văn phòng đã in, phát tán.



Giang cũng thừa nhận đã in ấn bao bì, sản phẩm ghi có sự hợp tác giữa Công ty BQP và Công ty Thanh Hà.



Đáng chú ý, Giang trình bày đây là một sân chơi bình đẳng, mọi người tự tìm hiểu, tự tham gia và nói có trả hoa hồng đầy đủ, có công ăn việc làm cho mọi người.



"Có một vài lỗi nhỏ, công ty có giấy phép, có sản xuất, có kinh doanh, trả thưởng theo cam kết. Chúng tôi chỉ có một số lỗi nhỏ vì không hiểu biết thôi"-Lê Xuân Giang nói trước tòa.





https://danviet.vn/vu-lien-ket-viet-lua-dao-le-xuan-giang-noi-hanh-phuc-vi-giup-nhieu-bi-hai-co-viec-lam-20201222114556129.htm

Theo Nguyễn Hòa (Dân Việt)