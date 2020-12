Vác dao giải quyết mâu thuẫn, 1 người chết, 1 người bị thương

Ngày 26/12, Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an huyện Phù Mỹ đã làm thủ tục chuyển đối tượng Nguyễn Thành Thuận (26 tuổi, trú thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người.





Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ vụ việc, khuya ngày 21/12, do mâu thuẫn với nhau từ trước, Thuận và Đặng Văn Phước (24 tuổi, trú thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) đến trước quán bi-a nằm trên địa bàn để giải quyết.



Khi Phước đi có rủ theo Đỗ Thành Đông (24 tuổi, trú cùng địa phương).



Lúc Phước và Đông vừa đến nơi, hai bên đánh nhau. Thuận dùng dao tấn công khiến Phước và Đông bị thương, riêng Phước bị đâm thấu ngực, thủng tim tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.



Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.





Theo DŨ TUẤN (Dân Việt)