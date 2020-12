Truy nã giám đốc Công ty địa ốc Khang Gia: Lừa bán 1 căn hộ cho nhiều người

Với việc dùng căn hộ không có thật bán cho nhiều người để chiếm đoạt số tiền nhiều tỉ đồng trên địa bàn TPHCM, Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Khang Gia đã bị cơ quan cảnh sát điều tra TPHCM ra quyết định truy nã.





Một dự án chung cư của Công ty phát triển địa ốc Khang Gia tại Gò Vấp (TPHCM). Ảnh: Quang Duy





Một căn hộ bán cho nhiều người chiếm đoạt tiền tỉ



Ngày 5.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TPHCM) cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chung cư do Công ty đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia làm chủ đầu tư. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Trịnh Minh Thanh (sinh năm 1964, ngụ phường 6, quận Tân Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (Công ty Khang Gia) thành lập năm 2003, lĩnh vực kinh doanh bất động sản, do ông Trịnh Minh Thanh làm tổng giám đốc, đại diện pháp luật.



Công ty Khang Gia có trụ sở đặt trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10). Ngoài ra, công ty có chi nhánh đặt tại khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) và thị trấn Cần Đước (huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Công ty Khang Gia là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng nằm tại số 59 đường 16 (phường 4, quận 8).



Trịnh Minh Thanh với vai trò là tổng giám đốc công ty đã bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà T.T.K.L., chiếm đoạt trên 1,5 tỉ đồng. Không những vậy, cùng căn hộ số 10, tầng 7 sau khi bán cho bà L.T.X.H., Công ty Khang Gia tiếp tục bán cho P.N.H., chiếm đoạt 984 triệu đồng.



Đồng thời, Cơ quan công an cho biết đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo cho thấy có dấu hiệu lừa đảo tài sản tại các chung cư khác do công ty Khang Gia làm chủ đầu tư. Cụ thể, với cùng một chiêu thức là một căn hộ bán cho nhiều người, bán căn hộ kiốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp). Cụ thể, giữa năm 2017, ông N.C.T. được môi giới giới thiệu mua 2 căn hộ chung cư ở tầng 1 và tầng 3 thuộc dự án Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú).



Sau đó, ông T. đã ký hợp đồng mua bán 2 căn hộ với tổng giá trị 1 tỉ đồng và đã thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty Khang Gia. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng sau, ông T. quay lại căn hộ của mình thì phát hiện có người đã dọn vào ở. Ngay sau đó, ông xuống Ban quản lý chung cư để hỏi thì được biết, mã số 2 căn hộ trên hợp đồng ông mua bán là không có thật.



Các dự án của Khang Gia đều có sai phạm



Trong thời gian qua, lực lượng chức năng TPHCM đã liên tục chỉ ra nhiều sai phạm tại các dự án do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc Khang Giang (gọi tắt là Công ty Khang Gia) làm chủ đầu tư.



Chung cư Khang Gia Tân Hương (số 377, Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) do Công ty Khang Gia làm chủ đầu tư, được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Trong quá trình thi công dự án, chủ đầu tư này đã có một số vi phạm khi tự ý liên tục chia nhỏ diện tích thương mại tại tầng 1, lửng và tầng 2 thành 71 căn hộ và bán cho khách hàng mà không xin phép cơ quan chức năng.



Những vi phạm tại chung cư được phát hiện từ năm 2017, đến tháng 3.2018, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh có Kết luận thanh tra số 2752 nêu ra hàng loạt sai phạm tại chung cư này. Sau đó, Uỷ ban Nhân dân (UBND) TPHCM cũng đã có chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan giải quyết triệt để, trong đó giao trách nhiệm chính cho Sở Xây dựng phải rốt ráo triển khai thực hiện nhằm khắc phục những vi phạm tại dự án chung cư Khang Gia, tránh kéo dài gây mất an ninh trật tự…



Chủ đầu tư trây ì không chấp hành việc thỏa thuận đền bù với cư dân đã mua 71 căn hộ mà công ty Khang Gia tự ý xây trên diện tích sàn thương mại. Khang Gia cũng không thực hiện việc tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép này.



Ngoài ra, sau khi chung cư được bàn giao cho đến nay, gần 6 tỉ đồng kinh phí bảo trì chung cư cũng bị công ty Khang Gia chiếm giữ, nên suốt thời gian dài, cư dân nơi đây không có kinh phí để bảo trì các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp. Mỗi lần có sự cố, cư dân phải cùng nhau đóng góp để tự khắc phục.



Ban quản trị chung cư Khang Gia đã gửi đơn cầu cứu lên UBND TPHCM 8 lần để xin được giải quyết, nhưng đến nay vụ việc vẫn còn tồn đọng khiến nhiều hộ bức xúc.



Còn tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng đã có 146/156 căn hộ có người sinh sống. Tuy nhiên giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng TPHCM cấp cho Cty Khang Gia tại dự án vào ngày 30.1.2015 lại thể hiện chỉ có 141 căn hộ. Bà M.T.V.T (ngụ tầng 3) cho biết, vào năm 2016 bà ký hợp đồng mua căn hộ 49m2 tại tầng 3 chung cư Khang Gia Chánh Hưng với Cty Khang Gia, giá hơn 1 tỉ đồng. Trong ngày ký hợp đồng, chủ đầu tư đưa cho bà T. bản cam kết, trong đó có nói “hiện Cty Khang Gia đang hoàn tất các thủ tục về chuyển đổi công năng khu thương mại - dịch vụ của dự án chung cư Khang Gia Chánh Hưng thuộc sở hữu của chủ đầu tư thành căn hộ thương mại với mục đích để ở và kinh doanh”.



Cư dân này cho biết, đến nay bà đã thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng, nhưng căn hộ của bà và 14 căn khác tại tầng 3 vẫn chưa được cấp số nhà, trong khi các căn hộ khác đã có...



Tiếp đến là chung cư Khang Gia Gò Vấp tại số 9 Phan Huy Ích, phường 1, quận Gò Vấp, cũng đã bị UBND TPHCM yêu cầu cưỡng chế công trình vi phạm... Xác minh tại Chi cục Thuế quận 10, Công an TP phát hiện Công ty Địa ốc Khang Gia đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.



Theo Bảo Chương - Anh Tú (LĐO)