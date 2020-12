Trong 15 ngày xử lý hơn 8.000 "ma men"

Sáng ngày 30-12, Cục Cảnh sát giao thông – C08, Bộ Công an thông tin, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, từ ngày 15-12 đến 28-12, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 101.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 99 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 11.000 trường hợp…





Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng CSGT toàn quốc đã tập trung lực lượng, chủ động đẩy mạnh các biện pháp công tác. Sau 15 ngày đầu ra quân, đã đạt được nhiều kết quả tích cực.



Theo đó, chỉ tính riêng trên lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 97.000 trường hợp vi phạm.



Đáng chú ý, đã xử lý hơn 8.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có tới hơn 2.400 trường hợp tài xế vi phạm ở mức cao nhất và 166 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.



TPHCM là địa phương có nhiều trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn nhất, với gần 1.200 trường hợp.



CSGT cũng phát hiện, xử lý 65 trường hợp người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. So với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm tăng 42 trường hợp.



Theo C08, trong những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, C08 đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ, tạm giữ 1 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin và nhiều loại hàng hóa khác; phối hợp bắt giữ 5 vụ, tạm giữ 35 đối tượng, thu giữ 13 tàu khai thác cát…



Theo thống kê của C08, từ ngày 15-12 đến 28-12, toàn quốc xảy ra 447 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 327 người. So sánh với 14 ngày trước liền kề giảm 249 vụ.



Theo ĐỖ TRUNG (SGGPO)