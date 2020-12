Trả giá đắt vì coi thường pháp luật

(GLO)- Ngày 21-12, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Gia Cường (SN 1978, trú tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 1 năm tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, 1 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng tù; Phạm Quỳnh Lâm (SN 1985, trú tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) 9 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”; Võ Văn Nhựt (SN 1959, trú tại phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Minh Vũ (tên thường gọi Vũ Độ, SN 1971, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) mỗi bị cáo 9 tháng tù cùng về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, năm 2017, Nhựt và Cường cùng hùn vốn trong Công ty TNHH Thương mại tổng hợp An Phúc (Công ty An Phúc) có trụ sở tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nhựt có quen biết với anh Nguyễn Thanh Lạc (SN 1984, trú tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh) là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất Thương mại Niwa (Công ty Niwa) có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 6-1-2017, Nhựt và anh Lạc ký hợp đồng để làm đại lý phân phối dầu nhớt nhãn hiệu Niwa Nano khu vực miền Trung. Để hoàn tất hợp đồng, ngày 17-1-2017, Công ty An Phúc đã chuyển cho Công ty Niwa 3 tỷ đồng ký quỹ kinh doanh.

Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh không đạt doanh thu như trong hợp đồng nên ngày 2-5-2017, Nhựt và anh Lạc đã ký biên bản thanh lý hợp đồng phân phối dầu nhớt. Theo đó, Công ty Niwa phải thanh toán cho Công ty An Phúc 3 tỷ đồng. Công ty Niwa đã xác nhận nợ, cam kết thanh toán số tiền trên cho Công ty An Phúc.

Tuy nhiên, quá thời hạn nhưng Công ty Niwa vẫn không trả tiền. Nhựt và Cường đã liên hệ qua điện thoại với anh Lạc để hỏi về số tiền nợ nhưng không được nên tìm cách thông qua 1 người là đại lý cấp 2 của Công ty Niwa để liên hệ với anh Lạc.

Người này gọi cho anh Lạc nói rằng có 1 người tên Dũng ở Gia Lai muốn mở đại lý phân phối dầu nhớt ở Tây Nguyên và anh Lạc đồng ý. Khoảng tháng 2-2020, Cường gọi điện cho anh Lạc tự xưng là Dũng ở Gia Lai cần ký hợp đồng làm nhà phân phối cho dầu nhớt Niwa Nano và hẹn anh Lạc đến TP. Pleiku ký hợp đồng. Ngày 28-5-2020, theo lời chỉ dẫn của Cường, anh Lạc cùng vợ và tài xế đến 1 căn nhà của Vũ tại phường Yên Đổ (TP. Pleiku) để gặp người tên Dũng. Tại nhà Vũ thì có cả Cường, Lâm và anh Lạc.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Sau đó, Cường cùng Lâm bắt giữ anh Lạc đưa đến gặp Nhựt để đối chiếu công nợ. Lúc này, anh Lạc nói rằng do làm ăn thua lỗ nên chưa có tiền trả. Các đối tượng liền yêu cầu anh Lạc viết giấy ủy quyền cho vợ bán thửa đất tại TP. Hồ Chí Minh để trả nợ. Khi chưa thấy vợ anh Lạc liên hệ trả nợ, các đối tượng tiếp tục đưa anh Lạc đi nhiều nơi tại tỉnh Bình Định, thị xã An Khê và đến ngày 2-6-2020 đến xưởng gỗ của Vũ tại thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ.

Tại các địa điểm này, Cường đã dùng còng số 8 còng tay, dùng gậy đánh vào khuỷu tay và đầu gối của anh Lạc, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mắt, mũi và miệng của anh Lạc với mục đích để nạn nhân gọi điện về thúc giục vợ trả nợ. Từ ngày 31-5 đến 3-6, người thân của anh Lạc đã chuyển cho Cường 125 triệu đồng, trong đó có 100 triệu đồng là để trả nợ còn 25 triệu đồng các đối tượng nói rằng để lo chi phí ăn ở cho anh Lạc trong thời gian bị bắt giữ.

Thấy chồng có dấu hiệu bị đánh đập, vợ anh Lạc đã đến cơ quan Công an trình báo. Ngày 5-6, các đối tượng đã đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Qua giám định, anh Lạc bị tổn hại 28% sức khỏe.

Tại phiên tòa, Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Hồng-Chủ tọa phiên tòa-chỉ rõ: “Đúng ra các bị cáo phải làm đơn khởi kiện để pháp luật giải quyết nhưng các bị cáo đã có hành vi vi phạm pháp luật. Đây là vụ án đáng tiếc cho cả đôi bên”.

LÊ VĂN NGỌC