Tin lời kẻ mạo danh cán bộ công an, cụ bà 80 tuổi bị lừa 800 triệu đồng

Tin lời một đối tượng mạo danh cán bộ công an gọi điện thoại hăm dọa số CMND của mình có liên quan đến việc mua bán ma túy, một cụ bà 80 tuổi đã bị lừa 800 triệu đồng.





Ngày 22-12, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này đang xác minh tin báo của cụ bà Trần Thị Hoa (80 tuổi, ngụ địa phương) về việc bị lừa mất 800 triệu đồng.





Một nạn nhân bị lừa đến cơ quan Công an TP Quy Nhơn trình báo. Ảnh: Thành Long





Theo cụ Hoa, cách đây không lâu, cụ bất ngờ nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an đang điều tra một vụ án liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Tiếp đó, đối tượng này nói số CMND của cụ Hoa đã vay tiền để mua bán ma túy, hành vi này là nguy hiểm nếu không quản lý tài sản sẽ bị xử lý.



Sau một hồi hăm dọa, đối tượng này yêu cầu cụ Hoa bí mật phối hợp với "cơ quan điều tra" bằng cách rút tất cả số tiền trong sổ tiết kiệm rồi chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Kẻ mạo danh cán bộ công an còn "cam kết", sau khi kết thúc điều tra vụ án, số tiền trên sẽ được hoàn trả đầy đủ cho cụ.



Tin lời kẻ mạo danh cán bộ công an, đồng thời lo sợ mình sẽ vướng vào vòng lao lý, cụ Hoa không nói với ai về vụ việc trên mà âm thầm rút hết 800 triệu đồng bao nhiêu năm tích cóp được chuyển đến tài khoản của đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, sau đó chờ mãi không thấy ai trả lại tiền, cụ Hoa mới đến Công an TP Quy Nhơn trình báo vụ việc mình bị lừa.



Theo Công an TP Quy Nhơn, từ tháng 10 đến nay, cơ quan này nhận được 12 đơn trình báo của những người bị lừa đảo qua mạng xã hội và điện thoại. Các đối tượng bị lừa đảo chủ yếu là người già và người đang bị bệnh.

