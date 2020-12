Thảm kịch vì tình

Tuổi đời rất trẻ, họ vướng sai lầm không thể cứu vãn sau những khúc mắc kéo dài, âm ỉ rồi giết người.





"Bị cáo muốn chết chung với vợ chứ bị cáo không chỉ muốn giết hại một mình cô ấy!" - bị cáo Thạch Văn Thừa (SN 1989) nức nở trần tình về động cơ giết hại người vợ hờ hơn bị cáo 18 tuổi.



Suốt phiên tòa, bị cáo nhiều lần bật khóc như vậy nhưng nước mắt không thể xóa nhòa những đau thương cùng hậu quả mà bị cáo gây ra.



Ghen tuông lấn át lý trí



Không chấp nhận lý lẽ bị cáo Thừa nêu trước tòa, đại diện VKSND TP HCM cho rằng lý do "muốn chết chung" là cách bị cáo ngụy biện và trốn tránh trách nhiệm hình sự.



Nghe quy kết của vị công tố, bị cáo lẫn nạn nhân cùng khóc không ngừng. Thừa khai bị cáo và bà P.T.N (SN 1971) chung sống như vợ chồng từ năm 2013. Đối với họ, cách biệt tuổi tác chưa bao giờ là rào cản trong 6 năm sống chung hòa hợp. Mãi đến năm 2019, Thừa nghi ngờ bà N. có người yêu mới nên giận dỗi, bỏ đi nơi khác sinh sống. Khoảng nửa năm sau, Thừa quay về, tha thiết được hàn gắn tình cảm nhưng không được chấp thuận. Hụt hẫng lại sẵn tính ghen tuông, Thừa nảy sinh ý định sát hại người từng chung chăn gối.



Ngày 16-6-2020, Thừa dùng dao đâm bà N. nhiều nhát. May mắn thoát chết nhưng cơ thể nạn nhân chịu thương tổn vĩnh viễn với tỉ lệ lên đến 63%.



"Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ với Thừa vì con riêng của tôi dần khôn lớn chứ không phải có người tình mới như Thừa nghĩ. Rất nhiều lần tôi khuyên Thừa nên xây dựng mái ấm với một người có gia cảnh lẫn tuổi tác thích hợp" - bà N. bật khóc.



Trình bày với HĐXX, nạn nhân nói rằng trong quá trình chung sống, bị cáo hay bỏ nhà đi, xong lại quay về. Không những vậy, bị cáo thường xuyên đến nơi bà làm việc quậy phá khiến nhiều lần bà bị mất việc bởi tính khí thất thường của Thừa. Đó là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến bà N. kiên quyết chia tay sau nhiều đêm trăn trở, tiếc nuối.



Sau khi nghị án, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Thạch Văn Thừa 16 năm tù về tội "Giết người". Với mức án này, cả bị cáo lẫn bị hại vẫn không ngừng rơi nước mắt…





Bị cáo Thạch Văn Thừa tại tòa





Hối hận



Trước đó, TAND TP HCM tuyên phạt 16 năm tù về tội "Giết người" đối với bị cáo Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000). Bị cáo đã sát hại chồng hờ trong một trận cãi vã.



Không ghen tuông giống Thừa, nói về động cơ gây án, Quyền cho biết bị cáo phạm tội sau một thời gian dài chịu nhiều ức chế.



Bị cáo sống chung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn với anh D.T.S và thuê phòng trọ ở phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM. Rạng sáng 20-10-2019, anh S. trở về phòng trọ sau khi uống rượu với bạn bè. Bực tức vì anh S. thường về khuya lại say xỉn, Quyền lớn tiếng thì bị anh S. đánh đập. Trong lúc giằng co, Quyền cầm dao đâm anh S. Nạn nhân bỏ ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng và tử vong sau đó.



Trước HĐXX, Quyền thừa nhận hành vi phạm tội với thái độ thành khẩn, hối cải. Quyền thú nhận: "Bị cáo thiếu kiềm chế vì không thể chịu đựng thêm cảnh chồng hay về khuya trong tình trạng say rượu lại còn thường ra tay đánh đập bị cáo. Những ngày tháng trong tù, nghĩ đến chồng, bị cáo rất hối hận và giận bản thân…".



Tại tòa, luật sư bào chữa cho rằng bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật do không được học hành đến nơi đến chốn. Trẻ tuổi bồng bột, thiếu vốn sống lại bị dồn nén những uất ức lâu ngày nên đã thiếu kiềm chế. Luật sư mong HĐXX cân nhắc, chiếu cố khi lượng hình.



Trong khi đó, đại diện VKSND TP HCM cho rằng hành vi của bị cáo là côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Quyền từ 18 đến 20 năm tù về tội "Giết người".



Nhìn Quyền lầm lũi bước ra xe tù, nhiều người tham dự phiên tòa không khỏi xót xa. Cô chỉ vừa tròn 20 tuổi. Quyền đánh đổi tương lai bằng bản án tù dài dằng dặc. Giá như có thể bình tĩnh chọn lựa cách giải quyết hợp lý đã không dẫn đến một người mất mạng oan ức, người còn lại hối hận, dằn vặt suốt đời.





Do bị cáo Quyền ăn năn, hối lỗi, sự việc xảy ra có một phần lỗi từ phía nạn nhân, HĐXX đã tuyên phạt mức án 16 năm tù về tội “Giết người”.



Theo Di Lâm (NLĐO)