Táo tợn đâm gục bảo vệ, cướp hàng chục điện thoại tại Thế giới di động

Cảnh sát tối 8-12 đã bắt giữ Lê Anh Chiến, kẻ đâm gục rồi trói tay chân bảo vệ, cướp hàng chục điện thoại tại Thế giới di động ở tỉnh Bắc Ninh.





Ngày 9-12, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ Lê Anh Chiến (SN 1993, trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đâm gục bảo vệ, lấy đi nhiều điện thoại tại cửa hàng Thế giới di động ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.





Lê Anh Chiến tại cơ quan công an - Ảnh: CTV





Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Anh Chiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiến khai do không có công việc làm ổn định và nợ nần nên nảy sinh ý định trộm tài sản để bán lấy tiền trả nợ.



Rạng sáng 8-12, Chiến mang theo balo (có búa, dao, kìm, kéo) theo đường mái tôn nhà bên cạnh để tìm cách vào cửa hàng. Sau khi vào cửa hàng lấy nhiều điện thoại, Chiến trèo lên mái nhà định tẩu thoát thì bị bảo vệ phát hiện nên Chiến dùng dao tấn công bảo vệ cửa hàng.



Khi thấy bảo vệ đã nằm gục, Chiến lấy dây trói chân, tay nạn nhân, đóng cửa rồi tẩu thoát. Sau đó, Chiến bắt xe ôm ra khu vực dốc Suối Hoa (TP Bắc Ninh), đón xe buýt đến bến xe Gia Lâm (Hà Nội) thuê nhà nghỉ, thay quần áo rồi mang các tài sản vừa trộm được đi tiêu thụ.



Đến tối 8-12, Lê Anh Chiến bị bắt khi đang lang thang ở Hà Nội.



Hiện, nam bảo vệ bị thương đã qua cơn nguy kịch. Công an tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.



