Tạm giữ hình sự 3 đối tượng vận chuyển pháo nổ

Ngày 29-12, Công an huyện Đức Trọng cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự Trần Đoàn Phúc (23 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) và Trần Huỳnh Hải (31 tuổi, ngụ xã N’thol Hạ, huyện Đức Trọng) cùng Trần Sinh Đức (26 tuổi, ngụ xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ pháo nổ trái pháp luật.



Đối tượng Trần Đoàn Phúc (bên trái) và đối tượng Trần Huỳnh Hải cùng tang vật



Trước đó, lúc 19 giờ ngày 28/12, trong lúc trinh sát nắm bắt địa bàn, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng phát hiện tại một căn nhà ở thôn Thanh Bình 3, xã Thanh Bình, huyện Đức Trọng có 5 hộp pháo nổ, 10 bịch pháo bi, nặng tổng cộng 17 kg.



Truy xét nhanh, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng xác định, số pháo trên là của Trần Huỳnh Hải đang cất giấu. Đối tượng khai nhận đặt mua pháo qua mạng về để sử dụng.



Trước đó, 10 giờ sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng phát hiện, bắt giữ Trần Đoàn Phúc trong lúc đang điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 20, đoạn qua Tổ 20, thị trấn Liên Nghĩa, chở theo 5 hộp pháo nổ, nặng 8,2 kg. Đối tượng khai nhận mua về để sử dụng trong dịp tết 2021. Công an huyện Đức Trọng đã lập biên bản tạm giữ tang vật; đồng thời, đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ sự việc.



Liên quan đến hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, Công an huyện Đức Trọng cũng đã tạm giữ hình sự Trần Sinh Đức. Tối 23/12, trong lúc đối tượng này đang vận chuyển 17 kg pháo nổ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh.



Công an huyện Đức Trọng đang chờ kết quả giám định tang vật cả 3 vụ việc trên để làm căn cứ xử lý hành vi của các đối tượng theo quy định.



