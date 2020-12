Sơn La: 3 cựu cán bộ xã bị bắt tạm giam

Ngày 6.2, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt tạm giam 3 cựu cán bộ xã Chiềng Khoa (huyện Vân Hồ, Sơn La) vì làm trái quy định pháp luật khi xây dựng các công trình giao thông tại địa phương.



Khởi tố cựu trung tá Công an tỉnh Sơn La tiếp tay

Theo đó, ba người bị bắt tạm giam là Hà Đức Trình - cựu Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Chiềng Khoa; Lò Văn Tuấn và Đinh Thị Thức - hai cựu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiềng Khoa.



Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 224; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015.



Theo cơ quan công an, từ 2017 – 2019, UBND xã Chiềng Khoa được giao làm chủ đầu tư 25 công trình đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 21 km, tổng mức đầu tư ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 6,1 tỷ đồng.



Với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, bị can Hà Đức Trình đã cho lập và ký hồ sơ thanh quyết toán không đúng với thực tế, trái quy định Luật xây dựng.



Bên cạnh đó, các bị can Lò Văn Tuấn, Đinh Thị Thức được xác định đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong việc giám sát nghiệm thu các công trình đường giao thông nông thôn xã Chiềng Khoa, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 24.6, Công an tỉnh Sơn La cũng đã khởi tố vụ án, 4 bị can đã bị khởi tố về các tội danh Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản.

