Phú Yên truy tìm một người Trung Quốc bỏ trốn cách ly

Khi bị đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh Phú Yên để kiểm tra y tế theo quy định thì 1 hành khách người Trung Quốc không chấp hành mà bỏ chạy, trốn lên núi thuộc thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, Tuy Hòa.



Truy nã đặc biệt nam thanh niên trốn cách ly ở Quảng Ninh do buôn ma túy

Khẩn cấp truy tìm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trốn cách ly



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên vừa cho biết các lực lượng chức năng của tỉnh đã tạm giữ xe khách biển số 51B-084.56 cùng 16 người (trong đó có 8 người Trung Quốc) nghi nhập cảnh trái phép.



Theo ông Võ Cao Phi - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, lúc 10h45 ngày 28.12, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn quan địa bàn thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, Công an thành phố Tuy Hòa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên phát hiện xe khách 51B-084.56 có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra. Trên xe có 16 người (trong đó có 8 người Trung Quốc) không xuất trình được giấy tờ theo quy định về nhập cảnh vào Việt Nam.



Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng đưa xe và hành khách về khu cách ly tập trung của tỉnh để kiểm tra y tế theo quy định. Lúc này, có một hành khách người Trung Quốc không chấp hành mà bỏ chạy, trốn lên núi thuộc thôn Phú Vang, xã Bình Kiến.



Theo ông Võ Cao Phi, hiện 16 người (bao gồm cả 8 người Trung Quốc) đã được đưa về nơi cách ly tập trung, ngành y tế tỉnh đang tiến hành các bước kiểm tra y tế.



Các lực lượng chức năng của tỉnh vẫn đang khẩn trương tìm kiếm đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn không về nơi cách ly tập trung theo quy định.



Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vận động người dân tố giác đối tượng bỏ trốn theo quy định, đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn, nâng cao cảnh giác, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.



https://laodong.vn/xa-hoi/phu-yen-truy-tim-mot-nguoi-trung-quoc-bo-tron-cach-ly-866216.ldo

Theo Lưu Hoàng (LĐO)