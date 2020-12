Phú Thiện: Tạm giữ đối tượng mua gần 1 tạ pháo nổ

(GLO)- Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Dũng (SN 1985, trú tại thôn Thắng Lợi 1, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.





Đối tượng Dũng cùng số pháo tang vật bị thu giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 3 giờ sáng 31-12, Công an huyện Phú Thiện nhận được tin báo về việc có 2 đối tượng lạ mặt đang mua bán pháo nổ trên địa bàn xã Ia Sol. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị triển khai mật phục. Qua đó, lực lượng Công an huyện đã tiến hành bắt quả tang Phạm Ngọc Dũng đang mua pháo nổ của 1 đối tượng chưa rõ danh tính. Đối tượng bán pháo nổ cho Dũng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.



Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 51 hộp pháo loại 49 viên/hộp có tổng trọng lượng 90,5 kg. Bước đầu Dũng khai nhận đã liên lạc với đối tượng trên để mua pháo về bán lại kiếm lời.



VĂN NGỌC