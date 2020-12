Phát hiện vụ tàng trữ gần 2.000 đao, kiếm, súng bắn điện để tiêu thụ dần

Kiểm tra 2 phòng trọ tại TP.Hạ Long, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện gần 2.000 đao, kiếm, súng bắn điện, dùi cui điện… được 3 đối tượng tàng trữ để cung cấp cho "khách hàng".



Số kiếm trong gần 2.000 vũ khí, công vụ hỗ trợ bị phát hiện và thu giữ. Ảnh: CTV



Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 17.12, cho biết, chiều tối qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá thành công chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để buôn bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.



Thời điểm phối hợp với Công an TP.Hạ Long kiểm tra 2 phòng trọ thuộc tổ 78, khu 9, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ được bọc trong nhiều thùng cát tông. Các đối tượng gồm: Nguyễn Đăng Ninh, sinh năm 1987, trú tại khu 4, phường Hà Lầm, TP.Hạ Long; Vũ Kim Hoa, sinh năm 1990 và Vũ Mạnh Tuân, sinh năm 1988 cùng trú tại tổ 9, khu 4, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long.



Qua kiểm đếm đã xác định và thu giữ 1.825 đao, kiếm, súng bắn điện, dùi cui điện, binh xịt hơi cay các loại. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận số vũ khí, công cụ hỗ trợ trên được đưa về từ TP.Móng Cái, tập kết tại phòng trọ để tiêu thụ dần. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, Youtube để livestream, quảng cáo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và bán cho khách hàng có nhu cầu với hình thức giao hàng qua chuyển phát nhanh hoặc gửi xe khách.



Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Hùng (LĐO)