Nhóm thanh niên vác 4 khẩu súng, 164 viên đạn đi tìm "xử" đối thủ

Nhóm thanh niên đi ô tô từ huyện miền núi Vân Canh đến TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), mang theo 4 khẩu súng, 164 viên đạn với ý định tìm “xử” đối thủ.





Ngày 30/12, Công an phường Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận, đã chuyển giao Lê Ký Nghiệp (26 tuổi, ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh), cùng tang vật liên quan gồm: ô tô biển số 77A 181.55 , 4 khẩu súng, 164 viên đạn, 2 điện thoại di động, 5 triệu đồng tiền mặt cho Công an TP.Quy Nhơn để điều tra, xử lý theo quy định.





Lê Kỳ Nghiệp và tang vật.



Theo hồ sơ vụ việc, tối 29/12, trinh sát phát hiện nhóm thanh niên đi ô tô từ huyện miền núi Vân Canh đến TP.Quy Nhơn mang theo súng đạn, chuẩn bị đánh nhau, Công an phường Trần Quang Diệu nhanh chóng triển khai lực lượng ngăn chặn.



Nhóm đối tượng trên di chuyển trên đường Tỉnh lộ 638 bất ngờ phát hiện công an phía trước nên đã nhanh chóng xuống xe tháo chạy.



Trong khi đó, lái xe ô tô là Lê Kỳ Nghiệp không chạy kịp đã bị công an bắt giữ tại hiện trường.



Trong lúc tháo chạy, các đối tượng bỏ lại một túi ni lông đựng số súng, đạn trên.



Tại cơ quan Công an phường Trần Quang Diệu, Lê Kỳ Nghiệp thừa nhận hành vi Tàng trữ vũ khí trái phép và bước đầu đã khai nhận về vụ việc.



Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.





https://danviet.vn/nhom-thanh-nien-vac-4-khau-sung-164-vien-dan-di-tim-xu-doi-thu-20201230191538474.htm

Theo THĂNG BÌNH (Dân Việt)