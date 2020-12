Nhiều "điểm mờ" trong đường dây sản xuất, phân phối thuốc tân dược giả

Hám lợi, Nguyễn Đình Lạc Thư mua nguyên vật liệu, thuê nhiều người sản xuất thực phẩm chức năng, thuốc tân dược gắn nhãn hiệu giả rồi "chào hàng" với giá bán rẻ hơn giá niêm yết trên thị trường.

Thanh Hóa: Phát hiện và bắt giữ 1,2 tấn thuốc tân dược giả





Trưa 4-12, sau phần xét hỏi, TAND TP HCM tuyên bố trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thực phẩm.



Cầm đầu đường dây tội phạm, bị cáo Nguyễn Đình Lạc Thư (SN 1975) ra tòa về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".



Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo khác ra tòa về các tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", "Buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" hoặc "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".





Các bị cáo tại tòa sáng 4-12





Tại tòa, đại diện cơ quan công tố cho biết năm 2018, tại hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Đình Lạc Thư (quận 11, TP HCM), Công an TP HCM bắt quả tang các đối tượng giao- nhận 20 thùng hàng, bên trong chứa thực phẩm chức năng (200 hộp/thùng). Tại đây, hai bị cáo khác đang sản xuất thuốc tân dược. Cùng thời gian đó, cơ quan công an phát hiện thêm đồng phạm của Thư sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trong một doanh nghiệp tư nhân ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Các đối tượng làm ra 10 thùng hàng thành phẩm. Mỗi thùng chứa 200 hộp thực phẩm chức năng. Qua xác minh, tất cả số thuốc và thực phẩm chức năng ở hai địa điểm trên đều là hàng giả, gắn nhãn mác nhiều thương hiệu có uy tín trên thị trường.





Đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc tân dược, thực phẩm chức năng





Tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm khác có liên quan đến việc sản xuất, buôn bán thuốc tân dược, thực phẩm chức năng do Thư "chủ xị", cơ quan điều tra phát giác toàn bộ số thuốc tân dược, thực phẩm chức năng đều là sản phẩm gắn nhãn mác giả.



Từ đó, đại diện VKSND TP HCM nhận định bị cáo Nguyễn Đình Lạc Thư là chủ mưu trong vụ án. Thư mua nguyên vật liệu, thuê nhiều người (trong đó có các bị cáo khác) sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả nhãn hiệu. Không chỉ vậy, Thư đặt hàng một số bị cáo sản xuất thực phẩm chức năng có nhãn mác làm giả nhãn mác nhiều thương hiệu để bán kiếm lời. Đại diện VKSND TP kết luận đường dây tội phạm do Thư cầm đầu sản xuất, buôn bán số thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả tương đương giá trị hàng thật gần 2 tỉ đồng.



Cơ quan công tố cáo buộc 8 bị cáo khác là đồng phạm trong vụ án. Những bị cáo này là người làm thuê hoặc đối tác với Thư trong quá trình mua bán, sản xuất thực phẩm chức năng hoặc thuốc tân dược giả.



Sau phần xét hỏi, HĐXX sơ thẩm nhận thấy cơ quan điều tra chưa làm rõ hành vi của những người mua sản phẩm gắn nhãn mác giả do Thư phân phối, một số đối tượng tham gia vận chuyển hàng giả… Vì vậy, chủ tọa phiên tòa tuyến bố trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm rõ những nội dung nói trên.

Theo Di Lâm (NLĐO)