Nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến được giảm 6 tháng tù

Sau 2 ngày xét xử, tối 11-12, Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, 3 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 4 năm tù; Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc", nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn) 20 năm tù (tổng hợp hình phạt chung với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành bản án 30 năm tù) trong vụ án mất quyền quản lý, sử dụng trong 49 năm đối với 3 lô đất nằm trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 939 tỉ đồng.



Ông Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà phúc thẩm - Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, toà án phúc thẩm còn tuyên bị cáo Phạm Văn Diệt (nguyên giám đốc điều hành Công ty Yên Khánh) nhận hình phạt 14 năm tù (giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm); bị cáo Đoàn Mạnh Thảo, nguyên trưởng phòng Tài chính quân chủng Hải quân, nhận hình phạt 7 năm tù, giữ nguyên bản án sơ thẩm; bị cáo Trần Trọng Tuấn, nguyên phó giám đốc Công ty Hải Thành nhận hình phạt 4 năm tù, giữ nguyên so với bản án sơ thẩm; Bùi Như Thiềm, nguyên trưởng phòng kinh tế Quân chủng Hải quân, nhận hình phạt 8 năm 3 tháng, giảm 9 tháng so với bản án sơ thẩm (án sơ thẩm 9 năm tù); Bùi Văn Nga, nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành, nhận hình phạt 8 năm tù, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo bản án phúc thẩm, tại phiên toà mặc dù bị cáo Đinh Ngọc Hệ không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng HĐXX cho rằng qua lời khai của bị cáo khác, các chứng cứ tài liệu khác và chính lời khai nhận của bị cáo có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của Hệ. Do đó, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc Hệ.

Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến, HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo bị các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố, xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, áp dụng hình phạt tù là hoàn toàn có căn cứ. Do đó, kháng cáo của bị cáo Hiến cho được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ không được chấp nhận.

Nguyễn Hưởng - Mạnh Cường (NLĐO)