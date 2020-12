Nghi phạm giết người, đốt thi thể ở Đồng Tháp bị bắt tại Phú Yên

Sau thời gian lẩn trốn, đối tượng gây ra vụ giết người đốt thi thể rùng rợn tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ở Phú Yên.



Sáng 24-12, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ Lê Trường Thành (SN 1972) - nghi phạm giết người, đốt thi thể xảy tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.

Nghi phạm Thành đã bị bắt giữ tại Phú Yên





Khi vụ án xảy ra, qua quá trình xác minh và theo dõi, lực lượng công an xác định Thành đang lẩn trốn tại khu vực thuộc Quốc lộ 1A, Đèo Cả, thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) nên truy đuổi và bắt giữ.



Như Báo Người Lao động đã thông tin, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 14-12, tại nhà của bà Trần Thị Hồng Liên (SN 1975) xảy ra vụ án giết người và cố ý gây thương tích. Nạn nhân được xác định là anh Võ Hoàng Quân (SN 1982). Anh Quân đến chơi, ngủ lại qua đêm tại nhà bà Liên, sau đó bị chém và đốt cháy tử vong.



Bà Liên và hai người con cũng bị chém, đang điều trị tại bệnh viện. Theo nhận định ban đầu, do có mâu thuẫn với nạn nhân nên đối tượng đã đột nhập nhà bà Liên rồi dùng dao chém và dùng xăng đốt chết anh Quân, sau đó bỏ trốn.



Nghi phạm Thành đang được công an di lý về Đồng Tháp để tiếp tục điều tra.

Theo TÂM MINH (NLĐO)