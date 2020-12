Lộ diện "nữ quái" chuyên trộm cắp tài sản của người già

(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Chư Prông, Mang Yang và TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản của người già, gây bức xúc dư luận. Trước tình hình đó, Công an huyện Đak Đoa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) quyết tâm phá án. Mới đây, lực lượng Công an đã tóm gọn thủ phạm của các vụ trộm cắp.

Người phụ nữ lạ mặt

Chiều 23-12, một người phụ nữ trung niên điều khiển xe máy rong ruổi trên đường sau đó tạt vào nhà ông Nguyễn Văn D. (85 tuổi, ở xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) bắt chuyện làm quen. Thấy vị khách lạ chỉ quan tâm đến chuyện sức khỏe, ông D. thật thà kể mình có bệnh đau lưng. Chị ta ra vẻ cảm thông và cho ông D. 20.000 đồng.

Sau khi ông D. cất tiền vào túi áo, khách nói mình có khả năng chữa bệnh đau lưng bằng lá thuốc rồi nói ông D. cởi áo để chị ta dùng lá xoa bóp. Tưởng thật, ông D. làm theo. Nhưng lúc người phụ nữ này rời đi, ông D. tá hỏa vì phát hiện 9,5 triệu đồng để trong túi áo đã không cánh mà bay.

Rời nhà ông D, “nữ quái” tiếp tục điều khiển xe máy về hướng TP. Pleiku mà không biết rằng hành vi của mình đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát hình sự. Đến 16 giờ 30 phút ngày 23-12, đối tượng bị Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đak Đoa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) bắt giữ với tang vật là 10.567.000 đồng và chiếc xe máy BKS 81F6-9564.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Lê Thị Thu (SN 1977, trú tại thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) và thừa nhận là thủ phạm vụ trộm trên. Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, Thu vào nhà bà Nguyễn Thị S. (78 tuổi, ở xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) giả vờ xin nước uống rồi lấy trộm 680.000 đồng trong túi xách treo trên tường nhà.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối tháng 12-2019 đến khi bị bắt, đối tượng Thu thường dạo khắp các khu vực dân cư thuộc TP. Pleiku và các huyện lân cận như: Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Chư Prông, Mang Yang để tìm cơ hội trộm cắp của người già với thủ đoạn tương tự. Riêng tại huyện Đak Đoa, bước đầu, Thu khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm. Thủ đoạn của đối tượng là đến nhà, lân la làm quen với các cụ già, tạo niềm tin với họ rồi lợi dụng sơ hở để móc túi, trộm cắp tài sản.

Nạn nhân mà Thu “cuỗm” được nhiều nhất là bà Nguyễn Thị M. (70 tuổi, trú tại tổ 8, thị trấn Đak Đoa). Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12-10, Thu đến nhà bà M. giả vờ hỏi mua chuối. Trong lúc nói chuyện, Thu lấy ra 200.000 đồng và nói cho bà M. 50 ngàn đồng. Bà M. vào nhà lấy tiền trong áo khoác ra thối lại 150 ngàn đồng cho Thu.

Biết bà M. cất tiền trong áo khoác bỏ trên giường, Thu tìm cách lẻn vào nhà lấy trộm áo khoác mang ra xe tẩu thoát. Trong áo khoác có 2,4 triệu đồng, 1 dây chuyền và 1 lắc tay bằng vàng.

Công an huyện Đak Đoa đang tạm giữ đối tượng Lê Thị Thu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Thúy Trinh

“Hãy cảnh giác với người lạ”

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) cho biết: “Trước tin báo của quần chúng nhân dân về các vụ trộm cắp tiền, tài sản của người già, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo chúng tôi phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) tập trung điều tra, quyết tâm làm rõ thủ phạm”.

Quá trình điều tra và bắt giữ đối tượng Thu là cả một hành trình đầy khó khăn đối với các trinh sát hình sự. Manh mối ban đầu chỉ là lời khai của bị hại về nhận dạng, không biết đối tượng là ai, ở đâu. Tuy nhiên, với quyết tâm phá án và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện Thu có đặc điểm nhận dạng và điều khiển xe BKS nêu trên. Nghi vấn đối tượng có liên quan đến các vụ trộm cắp trên, nhưng phải mất hơn 2 tháng theo dõi, củng cố chứng cứ, ngày 23-12, lực lượng Công an mới đủ chứng cứ bắt giữ đối tượng để truy tố trước pháp luật.

Theo hồ sơ của Công an, đối tượng Thu có 2 tiền án vào năm 2007 và năm 2013 về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2014, Thu chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương và làm nghề trồng rau ở thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku. Nhưng với bản chất gian tham, chỉ thời gian ngắn sau khi được xóa án tích, Thu lại “ngựa quen đường cũ”.

“Chúng tôi đề nghị quần chúng nhân dân, nhất là các cụ già cần cảnh giác đối với người lạ khi đến nhà. Ngoài các vụ việc kể trên, ai là nạn nhân của đối tượng Thu, xin liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) để chúng tôi tiếp tục điều tra mở rộng, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại”-Thiếu tá Lê Anh Tuấn khuyến cáo.

THÚY TRINH