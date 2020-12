Kiên Giang: Lại phát hiện thêm 11kg ma túy trôi dạt vào bờ biển

Bên trong chiếc bao màu vàng có 11 gói ma túy in nhiều chữ nước ngoài trôi dạt vào khu vực xã An Sơn, huyện Kiên Hải.



11kg ma túy trôi dạt vào bờ biển xã An Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang). Ảnh minh họa 1 góc xã đảo An Sơn



Chiều ngày 23.12, thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, khoảng 15h ngày 22.12, người dân ở khu vực ấp An Cư, xã An Sơn có nhặt được 1 bao màu vàng trên bãi biển. Thấy trên bao có nhiều chữ nước ngoài lạ người dân đã trình báo và giao cho công an xã.



Qua xác minh, 11 gói bên trong bao được công an huyện Kiên Hải kết luận là chất ma túy dạng bột. Mỗi gói có trọng lượng 1kg.



Hiện công an huyện Kiên Hải kết hợp với công an xã An Sơn tiếp nhận và mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.



