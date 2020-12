Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã khởi đố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Thành để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.



Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng đánh dã man nữ sinh sau tai nạn. Ảnh cắt từ video người dân cung cấp

Chiều tối ngày 10.12, đại diện Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, căn cứ vào hành vi của đối tượng và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội cố ý gây thương tích, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thành là đối tượng đã hành hùng dã man nữ sinh sau tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 7.12 trên đường Bùi Ngọc Thu đoạn qua phường Tương Bình Hiệp, thành Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nữ sinh bị Thành hành hung là em V.N.K.V (15 tuổi, học lớp 10).

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin, vào chiều 7.12 đối tượng Lê Tấn Thành điều khiển xe máy trên đường đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khi đến một quán cà phê đoạn qua địa bàn phường Tương Bình Hiệp, đối tượng này rẽ sang đường bất ngờ.

Cùng lúc, em V.N.K.V (15 tuổi, học sinh lớp 10) điều khiển xe đạp điện phía sau không kịp xử lý đã tông vào đuôi xe máy của Thành.

Sau tai nạn, Thành lao tới đánh đập nữ sinh. Đối tượng này dùng chân đạp liên tiếp vào người và dùng cây sắt đập vào đầu em V. Chỉ khi người dân đến can ngăn, người thanh niên này mới dừng lại nhưng vẫn chỉ mặt đe dọa 2 nữ sinh. Em V bị 2 vết thương trên đầu phải khâu 10 mũi. Ảnh: Đình Trọng

Em V sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu. V bị 2 vết thương phải khâu 10 mũi trên đầu. Hiện sức khỏe V đã tạm ổn định, về nhà theo dõi, nhưng tâm lý còn hoảng sợ.

Theo Công an thành phố Thủ Dầu Một, tại cơ quan điều tra, Lê Tấn Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này từng có một tiền án 8 năm tù cũng về tội cố ý gây thương tích.



Đối tượng Thành khi bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

ĐÌNH TRỌNG (LĐO)