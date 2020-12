Kbang: Khởi tố 5 đối tượng phá rừng hương

(GLO)- Chiều 4-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 5 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, gồm: Chu Thanh Hùng (SN 1985, trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang), Nguyễn Khánh Lâm (SN 1999, trú tại xã Tú An, thị xã An Khê), Triệu Văn Thực (SN 1994), Đặng Hữu Phước (SN 1988), Đặng Trung Hiếu (SN 1992, cùng trú tại xã Sơn Lang, huyện Kbang).





2 đối tượng Lâm (trái) và Phước đã ra đầu thú. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu điều tra xác định, các đối tượng trên đã gây ra vụ phá 54 cây gỗ hương và 1 cây gỗ bằng lăng có khối lượng hơn 19,4 m3 và 0,38 ster củi tại tiểu khu 90 lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Krong, huyện Kbang. Khi biết lực lượng Công an đang điều tra, truy bắt, các đối tượng Hùng, Thực, Hiếu đã ra đầu thú. Từ lời khai của các đối tượng này, Công an huyện Kbang xác định Lâm, Phước cũng tham gia vào nhóm phá rừng nên đã vận động Lâm, Phước đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

VĂN NGỌC