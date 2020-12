Gọi bạn đến đánh nhau, đốt xe máy vì bạn gái bị trêu ghẹo

Nguyễn Hồng Tiến (23 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong lúc chở người yêu về, bạn gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo nên gọi bạn đến đánh nhau, đốt xe máy.



Nhóm Tiến đã đốt xe máy sau khi đánh nhau. Ảnh: D.Hiệp.





Ngày 6.12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hồng Tiến - đối tượng bị truy nã về tội "Huỷ hoại tài sản" gần 2 tháng trước.



Công an quận Hoàn Kiếm cũng đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hồng Tiến và đồng phạm cùng tội danh trên.



Theo tài liệu điều tra, tối 7.4 Tiến chở bạn về đến sân Tập thể Giao thông vận tải (ngõ 631 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) thì bạn gái bị 1 nhóm thanh niên trêu đùa.



Tiến bực tức cầm gạch đánh nhau với nhóm thanh niên trên, đồng thời gọi điện cho bạn đến hỗ trợ. Nhận được điện thoại của Tiến, Nguyễn Đức Trung, Trần Minh Thành và Đỗ Trung Hiếu (đều SN 1997, cùng ở quận Hoàn Kiếm) đã đến.



Thấy nhóm thanh niên trên bỏ chạy, các đối tượng dùng gạch phá hoại 2 chiếc xe máy Honda Wave bị bỏ lại trên sân tập thể. Sau đó cả nhóm Tiến đi mua xăng về đốt xe.



Thấy lực lượng Công an và người dân hô hào cứu hoả, cả nhóm bỏ chạy. Gây án xong, Tiến bỏ trốn khỏi nơi cư trú.



Ngày 24.10, Công an quận Hoàn Kiếm đã quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Hồng Tiến.



https://laodong.vn/phap-luat/goi-ban-den-danh-nhau-dot-xe-may-vi-ban-gai-bi-treu-gheo-860097.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)