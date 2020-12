Giả danh công an, "nổ" có thể xin chuyển công tác trong ngành để lừa đảo

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Văn Song tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có thể xin chuyển công tác trong ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Sáng 25.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, các đơn vị chức năng vừa đấu tranh, bắt giữ đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản



Theo đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận nguồn tin báo, tố giác từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện thủ đoạn đối tượng giả danh công an (Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều này đã gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.



Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.



Hồi 18h ngày 23.12, Phòng Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Song (sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố Thượng, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng). Cơ quan chức năng thu giữ: 1 CMND mang tên Nguyễn Văn Song, 1 CMND và 1 giấy phép lái xe cùng mang tên Nguyễn Xuân Mạnh, 2 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài sản có liên quan.



Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu năm 2019, Nguyễn Văn Song có hành vi giả danh là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang. Đối tượng tự giới thiệu có mối quan hệ có thể xin chuyển công tác cho con trai của bà Từ Thị N. (sinh năm 1960, trú tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam), hiện đang công tác tại Công an TP. Hà Nội để chuyển về Công an tỉnh Bắc Giang.



Do tin tưởng những thông tin do Song đưa ra là thật nên bà Nụ đã chuyển số tiền 15 triệu đồng và bị Song chiếm đoạt.



Vẫn bằng thủ đoạn như trên, đối tượng Song tiếp tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lo "chạy án" cho con trai của bà Nguyễn Thị L. (sinh năm 1979, ở Trù Hựu, Lục Ngạn) và chiếm đoạt được số tiền 22 triệu đồng vào khoảng thời gian đầu năm 2020.



Hiện, Phòng PC02 Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Song để điều tra mở rộng vụ án.



Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thông báo để các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân biết, nếu ai là nạn nhân bị Nguyễn Văn Song lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để giải quyết.



Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang - Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; số điện thoại cơ quan: 02043.854.666.



https://laodong.vn/phap-luat/gia-danh-cong-an-no-co-the-xin-chuyen-cong-tac-trong-nganh-de-lua-dao-865233.ldo

Theo PHẠM ĐÔNG (LĐO)