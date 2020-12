Gã đàn ông dùng đá xây dựng nói là thiên thạch lừa đảo nhiều người hơn 10 tỉ đồng

Dùng đá xây dựng nói là thiên thạch, một người đàn ông tại Trà Vinh đã lừa đảo nhiều cá nhân, công ty với số tiền hơn 10 tỉ đồng.





Ngày 21-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Anh (53 tuổi; ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2012, ông Thạch Khone nhờ ông Thạch Ngọc Tra (cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) tìm mua thiên thạch. Ông Khone hứa sẽ cho ông Tra tiền nếu mua đúng thiên thạch. Đến năm 2014, qua giới thiệu của người khác, ông Tra đến nhà Kim Anh hỏi mua đồng đen. Kim Anh nói có đồng đen do ông nội để lại và nơi cất giữ được bí mật. Kim Anh cho ông Tra xem một đoạn video quay lại vật thể kim loại màu đen nằm trong nước, có chuyển động lên xuống được đựng trong hũ nhựa.



Đối tượng Kim Anh. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh



Thấy vậy, ông Tra tin là thiên thạch nên đã báo ông Khone. Ông Khone liên hệ với một người bạn ngụ TP HCM và miêu tả lại viên đá mà ông Tra đã nói cho ông Khone. Người bạn ông Khone cho rằng vật thể mà ông Tra nhìn thấy qua video là thiên thạch.



Sau đó, ông Tra yêu cầu Kim Anh cho mình tận mắt xem thiên thạch thật nhưng Kim Anh nói thiên thạch đang được chôn tại nhà và chưa thể lấy lên được. Nếu muốn xem, ông Tra hoặc người cần mua phải thường xuyên đến nhà để cúng viếng. Kim Anh yêu cầu ông Tra đưa 30 triệu đồng để mua lễ vật. Sau đó, Kim Anh nhiều lần đưa các lý do khác nhau, yêu cầu ông Tra đưa thêm tiền.



Đến năm 2015, Kim Anh ký hợp đồng bán thiên thạch cho ông Tra với giá gần 2 tỉ đồng. Ông Tra nhiều lần chuyển cho Kim Anh hơn 1 tỉ đồng. Sau đó do hết tiền, ông Tra yêu cầu ông Khone tiếp tục đưa thêm tiền. Khi ông Khone yêu cầu Kim Anh giao hàng nhưng gã này nói nơi cất thiên thạch không đảm bảo an toàn nên yêu cầu ông Khone phải mua một căn nhà để mình ở cùng gia đình và làm nơi cất giữ thiên thạch. Sau khi có được nhà, Kim Anh ký hợp đồng bán thiên thạch cho ông Khone với giá 800 triệu USD/kg.





Kim Anh chỉ khu vực được cho là nơi cất giữ thiên thạch





Ông Khone huy động hơn 10 tỉ đồng đưa cho Kim Anh nhưng không ghi biên nhận cụ thể. Sau đó, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng bán 25,5 kg thiên thạch cho một công ty ở tỉnh Đắk Lắk, với giá 1,2 tỉ USD và Kim Anh nhận trước 600 triệu đồng. Khi đại diện công ty yêu cầu cho kiểm tra thiên thạch, Kim Anh đưa một hũ nhựa chứa dung dịch màu đen, bên trong có 14 viên đá và nói rằng đó là thiên thạch. Phía công ty phát hiện những viên đá mà Kim Anh đưa là đá xây dựng nên yêu cầu trả tiền lại.



Không dừng lại, Kim Anh tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng thiên thạch cho một doanh nghiệp khác tại TP HCM với giá 1,8 tỉ USD/kg, tổng giá trị hợp đồng là 45 tỉ USD.



Qua tố giác của nhiều cá nhân, Công an tỉnh Trà Vinh đã lập chuyên án và nhanh chóng bắt giữ Kim Anh khi đang có ý định trốn sang Campuchia.



Bước đầu, theo trình báo của các nạn nhân, số tiền họ bị lừa đảo hơn 10 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tiến hành mở rộng chuyên án điều tra làm rõ.

