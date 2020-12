Dựng rạp, mời hơn 6.000 bị hại đến phiên xử "trùm" đa cấp Liên Kết Việt

Để xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Liên Kết Việt, TAND TP Hà Nội đã triệu tập hơn 6.000 bị hại và dự kiến sẽ dựng rạp, lắp đặt màn hình để tạo điều kiện cho các bị hại theo dõi phiên xét xử sơ thẩm.





Ngày 4-12, TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 21-12 tới sẽ xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Liên Kết Việt.



Theo đó, 7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt phải hầu phiên toà này gồm: Lê Xuân Giang (SN 1971, nguyên chủ tịch HĐQT); Lê Văn Tú (SN 1985, nguyên tổng giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, nguyên phó tổng giám đốc) và 4 bị cáo khác cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo lịch, phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày, kể cả ngày nghỉ. Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 người do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, đồng thời có đến 15 thẩm phán dự khuyết. Có 24 luật sư tham gia bào chữa hoặc bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, đương sự.



Hình ảnh Lê Xuân Giang mặc quân phục làm nhiều người lầm tưởng đây là công ty của Bộ Quốc phòng



Đáng chú ý, tòa án triệu tập hơn 6.000 bị hại trong vụ án đến tham gia tố tụng và nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác; đây là con số kỷ lục về lượng người tham gia một phiên tòa. Dự kiến, TAND TP Hà Nội sẽ dựng rạp, lắp đặt màn hình để tạo điều kiện cho các bị hại theo dõi phiên xét xử sơ thẩm.



Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt đều do Lê Xuân Giang thành lập và điều hành hoạt động. Lợi dụng Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, trong khoảng từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2015, Lê Xuân Giang cùng các bị can đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP.



Cụ thể, các bị can đã giới thiệu Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP, còn Công ty BPQ là Công ty Cổ phần của tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng, là công ty của Bộ Quốc phòng, Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của công ty là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc Phòng, đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương.



Các bị can cũng đã giới thiệu rằng Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP HCM tặng bằng khen cho công ty và cho các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện... Tuy nhiên, thực chất các bằng khen, giấy chứng nhận đều do chính Lê Xuân Giang đặt làm giả.



Sau khi tạo lòng tin, Lê Xuân Giang cùng các bị can đã sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt nhằm hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao do chế độ trả thưởng, các chương trình khuyến mại trái pháp luật do các bị can này đặt ra.



Để lôi kéo, chiếm đoạt được nhiều tiền của các bị hại đóng vào, Công ty Liên Kết Việt đã đặt ra những quy định trái pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp như: Chỉ cần đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối của công ty, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng. Lê Xuân Giang và các đồng phạm đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, từ tiền lôi kéo người tham gia mới, từ những khoản tiền của những người tham gia trong mạng lưới đa cấp của Công ty Liên Kết Việt mà không phải từ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại. Cùng với đó, các bị can mở rộng mạng lưới lôi kéo được nhiều bị hại đóng tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt, Lê Xuân Giang còn cho mở các đại lý của Công ty Liên Kết Việt tại các tỉnh, thành phố, trong đó quy định về quyền lợi áp dụng cho các Trưởng Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Đại lý để khuyến khích các đối tượng này lôi kéo thêm nhiều bị hại tham gia tại các địa phương.



Cáo trạng kết luận với cách thức, phương pháp, thủ đoạn như trên, sau 1 năm hoạt động, đến tháng 11-2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp. Tổng cộng, các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.121 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền đó.

Theo NGUYỄN HƯỞNG (NLĐO)