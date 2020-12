Đang bị truy nã vẫn giả danh cán bộ VKSND Tối cao để lừa đảo

Cơ quan chức năng xác định Công không phải là cán bộ đang công tác tại VKSND Tối cao để lừa chạy án mà chỉ là đối tượng đã trốn truy nã suốt 14 năm qua.





Ngày 7-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Công (SN 1969; ngụ xã Cư Pông, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, làm các thủ tục bàn giao Công cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử lý do trốn lệnh truy nã cách nay hơn 14 năm.



Trần Quốc Công tại Cơ quan CSĐT.



Theo kết quả điều tra ban đầu, chị P.T.N.H (SN 1983; ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) có quen biết với Công từ trước. Đến ngày 17-8, do con ruột của mình đang bị bắt tạm giam tại Công an TP Long Xuyên về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", chị H. điện thoại nói với Công nhờ người giúp đỡ. Lúc này, Công tự xưng mình là cán bộ đang công tác tại Vụ 5 thuộc VSKND Tối cao và có thể lo chạy án cho con chị H. được. Sau đó, Công gặp chị H. tại TP Long Xuyên yêu cầu đưa tiền nhiều lần để lo lót cho nhiều người với tổng số tiền 2,7 tỉ đồng.



Đến sáng 6-12, trong lúc uống nước tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Công nói chị H. có liên quan đến vụ việc rửa tiền mà Cục đang điều tra. Do đó, Công yêu cầu chị H. cùng với mình đi ra Hà Nội thuê luật sư. Tuy đồng ý với yêu cầu của Công nhưng do nghi ngờ bản thân bị lừa đảo nên chị H. đến Công an phường Mỹ Long trình báo.



Một số giấy tờ do Công xuất trình nghi là giả





Qua tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, khoảng 23 giờ cùng ngày, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang mời Công về trụ sở làm việc. Tại đây, Công xuất trình ra nhiều giấy tờ tùy thân nghi là giả. Tại cơ quan Công an, bước đầu Công thừa nhận chị H. có chuyển cho mình số tiền 1,7 tỉ đồng. Xác minh nhanh, Công an TP Long Xuyên phát hiện Công là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy nã vào ngày 21-4-2006 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo T.Nốt-T.Tầm (NLĐO)