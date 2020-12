Đak Đoa: Nhóm "heo tặc" sa lưới

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 2 đối tượng gồm: Sui (SN 1992, trú tại xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) và Khấu (SN 1997, trú tại xã Hneng, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.





2 đối tượng Sui (trái) và Khấu đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Sui là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi ra tù, đối tượng này tiếp tục bắt trộm 1 con heo tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa để… làm thịt ăn. Quá trình điều tra, Công an huyện Đak Đoa xác định Sui là đối tượng gây án nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối tượng.



Đang trốn truy nã nhưng Sui cùng Khấu và 2 đối tượng khác liên tiếp bắt trộm heo tại các trại chăn nuôi trên địa bàn. Cụ thể, ngày 22-10, nhóm của Sui đã bắt trộm 3 con heo tại 1 trại chăn nuôi ở làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa mang đi bán lấy 6 triệu đồng. Sau đó, vào đêm 29-11, các đối tượng tiếp tục bắt trộm 5 con heo ở làng Ring Rai, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa bán lấy 6 triệu đồng.



Đến khoảng 22 giờ ngày 1-12, Sui bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đak Đoa. Ngoài các vụ bắt trộm heo trên, nhóm đối tượng còn khai nhận đã gây ra vụ trộm 1 chiếc xe máy trên địa bàn huyện Ia Grai vào khoảng tháng 9-2020.

Công an huyện Đak Đoa đang tiếp tục điều tra truy xét các đối tượng liên quan.

VĂN NGỌC