Đak Đoa: "Móc khóa an ninh" phát huy hiệu quả

(GLO)- Hơn 15.000 chiếc móc khóa có in số điện thoại của trực ban Công an huyện và các Trưởng, Phó Công an xã, thị trấn đã được phát cho các hộ dân ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai). Chiếc móc khóa nhỏ bé song là kênh liên lạc hiệu quả để người dân tham gia vào công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhằm phát huy vai trò của người dân trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ tháng 4-2020, Công an huyện Đak Đoa đã triển khai mô hình “Móc khóa an ninh” đến tất cả các xã, thị trấn. Móc khóa làm bằng nhựa dẻo, dài 5 cm, rộng 2 cm và thiết kế hình oval khá đẹp mắt. Trên nền đỏ, một mặt móc khóa in số điện thoại trực ban của Công an huyện, mặt còn lại in số điện thoại của Trưởng, Phó và trực ban Công an xã, thị trấn.

Trước mắt, Công an huyện Đak Đoa phấn đấu mỗi hộ gia đình sở hữu 1 “móc khóa an ninh”. Chiếc móc khóa sẽ là cầu nối để người dân thông báo tình hình an ninh trật tự, tố giác tội phạm đến lực lượng chức năng một cách nhanh chóng, kịp thời.

Cán bộ Công an xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) trao móc khóa tận tay người dân (ảnh đơn vị cung cấp).

Đặc biệt hơn, người dân có thể sử dụng smartphone để quét mã QR in trên móc khóa, truy cập trực tiếp vào Zalo Official Account của Công an huyện. Theo đó, người dân dễ dàng gọi điện thoại trực tiếp cho Trưởng Công an huyện chỉ bằng một cú nhấp mà không cần bấm số. Người dân cũng được cập nhật thông tin các lĩnh vực của tỉnh, địa phương cũng như nắm bắt kịp thời phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác; tìm hiểu về pháp luật, an ninh trật tự.

Ấn tượng hơn, từ đường dẫn của Zalo, người dân còn có thể tra cứu kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cũng như được giải đáp các thắc mắc một cách chính xác, nhanh chóng. Người dân huyện Đak Đoa cũng dễ dàng cài đặt và khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI từ đường dẫn được tích hợp trong Zalo của Công an huyện bằng việc quét mã QR trên móc khóa.

Hiện tại đã có 15.000 chiếc móc khóa được trao cho từng hộ dân. Ông Myen (làng Dơk Rơng, xã Glar) phấn khởi nói: “Từ nay có việc gì cần gấp thì bà con đã có thể lấy ngay số điện thoại của Công an xã trên móc khóa để phản ánh. Tôi thấy rất thuận tiện vì chìa khóa thì lúc nào cũng phải đem theo bên người”.

Sau 9 tháng triển khai, “móc khóa an ninh” đã giúp người dân thông báo nhanh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến lực lượng Công an, đặc biệt là các vụ trộm cắp, cướp giật. Đơn cử như ngày 14-8, bà Vương Thị Thủy (thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng) bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy 1 chiếc túi da, bên trong có hơn 4 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức bằng vàng, trị giá hơn 100 triệu đồng. Nhờ có số điện thoại in trên móc khóa, bà Thủy và người nhà đã gọi ngay cho Công an xã Ia Băng để trình báo vụ việc.

Thiếu úy Trần Hoài Nam-cán bộ Đội Xây dựng phong trào (Công an huyện Đak Đoa) cho hay: “Khi bà Thủy gọi điện thông báo sự vụ, chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Ia Băng đã nhanh chóng khoanh vùng và bắt giữ các đối tượng trộm cắp. Bình thường người dân không hay lưu số của lực lượng chức năng nếu không phải người quen nên khi có móc khóa này rất thuận tiện, đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp, bất ngờ”.

Cán bộ Công an hướng dẫn người dân sử dụng móc khóa an ninh (ảnh đơn vị cung cấp).

Trao đổi với P.V, Thượng tá Hoàng Văn Huân-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-cho hay: “Móc khóa an ninh” do đơn vị triển khai thực sự phát huy hiệu quả. Nhờ có móc khóa mà bà con dễ dàng liên lạc, thông báo các vụ việc nhanh chóng, kịp thời đến lực lượng Công an để sớm can thiệp, tiết kiệm thời gian, công sức cũng như hạn chế thiệt hại không đáng có. Chúng tôi vẫn tiếp tục cấp phát móc khóa đến các cộng đồng dân cư, từ mỗi hộ cho đến từng cá nhân nhằm phát triển mô hình này hơn nữa”.

Phó Trưởng Công an huyện cho rằng, điều khó nhất là một bộ phận người dân vẫn chưa thành thạo công nghệ thông tin để quét mã QR trên móc khóa nhằm sử dụng các tiện ích mà nó đem lại. Vì thế, trong thời gian tới, mỗi cán bộ Công an cấp huyện, cấp xã sẽ trực tiếp vừa cấp phát móc khóa đồng thời tận tay hướng dẫn để người dân sử dụng các tiện ích mà mô hình này đem lại.

PHƯƠNG LINH