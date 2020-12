Công an xã hướng tới chính quy, vững mạnh

(GLO)- Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí mỗi xã 5 cán bộ Công an chính quy. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều mặt công tác nhằm từng bước xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh và Công an cấp huyện đã phối hợp tổ chức 24 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã và lực lượng bảo vệ dân phố với hơn 1.400 lượt người tham dự. Theo đó, nhiều chuyên đề tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ giúp lực lượng Công an xã áp dụng vào nhiệm vụ công tác. Thiếu tá Lê Ô Y Hải-Trưởng Công an xã Ia Broăi (huyện Ia Pa) cho biết: “Khi được điều động, bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, tôi thường xuyên tự nghiên cứu, học tập. Thông qua các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, tôi nắm vững nhiều kiến thức quan trọng để áp dụng trong thực tế. Qua đó, tôi vừa làm tốt công tác tham mưu, vừa thực hiện các mặt công tác hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”.

Còn Đại úy Lê Trần Chiến-Trưởng Công an xã Ia Tô (huyện Ia Grai) chia sẻ: “Được tham gia lớp tập huấn phòng cháy, chữa cháy do Công an tỉnh tổ chức, tôi đã lĩnh hội được nhiều kiến thức phục vụ công tác. Từ những kiến thức được tập huấn, thời gian tới, tôi sẽ làm tốt công tác quản lý hành chính về phòng cháy, chữa cháy; tham mưu giúp UBND xã triển khai thực hiện những phương án phòng ngừa cháy nổ tại các thôn, làng; tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nêu cao ý thức phòng ngừa cháy nổ và kịp thời phối hợp ngăn chặn khi xảy ra hỏa hoạn, tai nạn”.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Bên cạnh thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ và các điều kiện bảo đảm hoạt động thường xuyên, hiệu quả của Công an xã. Đồng thời, chỉ đạo Công an các địa phương phát động các phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Bên cạnh làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, mỗi cán bộ Công an xã phải tự nêu gương, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân. Trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc liên quan, cán bộ Công an xã phải hướng dẫn tận tình, ứng xử chuẩn mực với nhân dân; khi tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm, vụ việc phải vào cuộc kịp thời, phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc khi mới phát sinh, qua đó để lại niềm tin yêu, hình ảnh đẹp trong quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương khánh thành trụ sở làm việc Công an xã Kim Tân (huyện Ia Pa). Ảnh: Nguyễn Hữu

Đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Trong số hơn 1,5 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư vừa được hoàn thiện trên địa bàn toàn tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an xã. Trong đó, xã Ayun (huyện Mang Yang) là một trong những xã làm tốt công tác thu thập phiếu dữ liệu quốc gia về dân cư. Đại úy Phạm Ngọc Thanh-Trưởng Công an xã Ayun-chia sẻ: “Chúng tôi đã hoàn thành hơn 8.000 phiếu thông tin dân cư đảm bảo đúng tiến độ. Cùng với công tác thu thập thông tin dân cư, cán bộ Công an xã lồng ghép tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn bà con trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, qua đó đã tạo sự gắn kết giữa Công an xã với nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Những cố gắng của Công an xã chính quy đã được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân tin yêu, quý mến. Ông Trịnh Thanh Dũng-Chủ tịch UBND xã Ayun-nhìn nhận: “Không quản ngại vất vả, các đồng chí Công an xã đã đến từng nhà, thậm chí lên rẫy gặp gỡ, tiếp xúc để thực hiện nhiệm vụ kịp tiến độ. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí Công an xã trong thời gian qua”.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã chủ động xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham mưu giúp chính quyền địa phương xây dựng và củng cố hơn 100 mô hình tự quản và hơn 700 tổ hòa giải, tổ tự quản về an ninh trật tự. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả cao như: “Tiếng kẻng đảm bảo an ninh, trật tự” ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện); Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn trong công tác tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Ia Băng (huyện Đak Đoa); “Làng không có vũ khí vật liệu nổ” tại xã Ya Hội (huyện Đak Pơ)… Đại tá Dương Văn Tuấn-Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) cho biết: “Lực lượng Công an xã chính quy đã củng cố và xây dựng mới các mô hình tự quản hoạt động đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, Công an xã đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành tốt pháp luật; chủ động cung cấp thông tin vụ việc và tố giác tội phạm”.

Cùng với đó, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an xã đã tổ chức hơn 140 “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” thu hút hơn 19 ngàn lượt người tham gia, qua đó tiếp thu hơn 1.000 ý kiến đóng góp của chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Tổ chức gần 2.000 buổi tuyên truyền thu hút hơn 630 ngàn lượt người tham dự. Thông qua công tác tuyên truyền của Công an xã, người dân chủ động cung cấp hơn 1.500 tin báo tố giác tội phạm, giao nộp hơn 2.000 khẩu súng và vũ khí thô sơ các loại. Những nỗ lực của Công an xã chính quy đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, giữ bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

NGUYỄN HỮU