Công an tỉnh Gia Lai quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh Gia Lai đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Theo số liệu của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, nhờ triển khai quyết liệt các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh nên phạm pháp hình sự đã được kiềm chế, giảm mạnh so với năm ngoái. Toàn tỉnh xảy ra 795 vụ việc liên quan đến tội phạm về trật tự xã hội, làm chết 21 người, bị thương 132 người, thiệt hại về tài sản khoảng 52,1 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2019, phạm pháp hình sự giảm 8,83% số vụ, giảm 48,78% số người chết, giảm 8,3% số người bị thương. Trong đó, tội phạm giết người giảm 7 vụ, cố ý gây thương tích giảm 23 vụ, trộm cắp tài sản giảm 122 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giảm 4 vụ…

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm. Tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn chưa đảm bảo, tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững.

Bên cạnh đó, theo quy luật, hoạt động của tội phạm sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp vào thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán. Cùng với đó, mật độ phương tiện, lưu lượng người tham gia giao thông đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do đó, việc đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán là thực sự cần thiết.

Lực lượng Công an tỉnh đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Canh Tý 2020, Công an tỉnh đã triệt phá đường dây buôn thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay với hơn 76.000 gói thuốc lá bị thu giữ, cắt đứt đường dây vận chuyển thuốc lá từ Campuchia qua biên giới Việt Nam; bắt giữ nhóm cho vay nặng lãi và tàng trữ vũ khí nguy hiểm với số tiền trục lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng; triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền hàng trăm tỷ đồng tại hàng loạt địa phương trên toàn tỉnh; triệt phá nhiều tụ điểm kinh doanh có thanh-thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy…

Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cho hay: “Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự tại địa bàn cơ sở, tập trung đấu tranh trấn áp với các đối tượng có biểu hiện hoạt động băng nhóm phức tạp, nguy hiểm, các đối tượng đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản liên quan đến “tín dụng đen”. Đồng thời, tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, không để các đối tượng sử dụng vũ khí gây án, kiên quyết không để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm”.

Đại tá Rah Lan Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Trong đợt cao điểm lần này, Công an tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với khoảng thời gian trước cao điểm; tỷ lệ điều tra án chung đạt trên 80%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; tai nạn giao thông giảm từ 5% trở lên về số vụ, số người chết, số người bị thương; đảm bảo an toàn cháy nổ… Để đạt được những mục tiêu đó, Công an các đơn vị, địa phương cần có kế hoạch triển khai, giao chỉ tiêu cụ thể các tổ, đội nghiệp vụ, trong đó tập trung địa bàn, tuyến trọng điểm để đấu tranh đạt hiệu quả cao nhất.

“Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp công tác, tạo khí thế tấn công tội phạm mạnh mẽ. Công an tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tăng cường phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đợt tấn công trấn áp tội phạm này đạt kết quả cao nhất”-Đại tá Rah Lan Lâm nhấn mạnh.

LÊ VĂN NGỌC