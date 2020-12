Công an thông tin chính thức vụ khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can tại Công ty Tân Thuận

Chiều tối ngày 8-12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.



Bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận Trần Tấn Hải

Công an phong toả khám xét trụ sở Công ty Tân Thuận vào sáng ngày 8-12. Ảnh: CHÍ THẠCH



Theo đó, căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, ngày 2-12, Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và ngày 8-12 thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm: Trần Tấn Hải (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận), Nguyễn Xuân Tùng (Nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp Công ty Tân Thuận), Nguyễn Thị Ngọc Bích (Kế toán trưởng Công ty Tân Thuận) và Nguyễn Hoàng Việt (Nguyên Kiểm soát viên Công ty Tân Thuận) để điều tra làm rõ sai phạm của các bị can.



Các quyết định và lệnh của cơ quan điều tra đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn. Quá trình thực hiện, Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)