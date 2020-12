Công an Thái Bình bắt Giám đốc Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường

Ngày 14/12, thông tin mà Dân Việt nắm được, Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt Giám đốc Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường. Khám xét văn phòng công ty này, công an thu được nhiều hung khí.





Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường).



Cường bị bắt để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản khi thu phí bảo kê các chủ xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội cùng với một số hành vi vi phạm pháp luật khác gồm cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.





Lực lượng chức năng khám xét văn phòng Công ty Phúc Cường và tang vật thu giữ.





Lực lượng chức năng chiều cùng ngày đã tiến hành khám xét tại văn phòng công ty này tại số 382 Lý Bôn, TP.Thái Bình.



Qua khám xét, nhà chức trách thu giữ rất nhiều hung khí như dao bầu gắn tuýp sắt, kiếm…



Được biết, lực lượng Công an cũng tiến hành khám xét văn phòng của Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường ở thị trấn Tiền Hải (Tiền Hải, Thái Bình).



Theo tìm hiểu, Nguyễn Văn Cường có liên quan đến vụ tài xế Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, Tiền Hải) cùng phụ xe bị nhóm côn đồ chặn đường, hành hung, ném vỡ kính chắn gió của chiếc xe khách do anh Lập cầm lái.



Chiếc xe này chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung (huyện Tiền Hải) đến bến xe Yên Nghĩa (TP.Hà Nội).



Ở diễn biến trước đó, tài xế Nguyễn Minh Lập đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, phản ánh việc mình và phụ xe Phạm Đình Sang (20 tuổi, Tiền Hải) bị nhóm côn đồ hành hung.



Theo tài xế 31 tuổi, khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12, xe khách của anh luôn bị một nhóm đối tượng lạ mặt sử dụng xe máy, ôtô lạng lách, đánh võng trước đầu xe cản trở, có dấu hiệu chèn ép.



Ngày 4/12, tài xế Lập có đơn tố cáo cùng hình ảnh chứng minh gửi Công an huyện Tiền Hải.



Đến ngày 6/12, trong lúc xe khách của anh dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Thiên Trường (Vũ Chính, TP.Thái Bình), 2 người lạ mặt đi xe máy không mang biển số dùng đá ném vỡ cửa kính chắn gió bên trái xe.



Sự việc được tài xế Lập trình báo tới Công an TP.Thái Bình. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại, ngày 10/12, anh Lập và phụ xe Phạm Đình Sang bị 2 người đi trên ôtô lao vào hành hung.



Tài xế Lập bị 1 người cầm thanh kim loại đánh vào đầu.



Diễn biến mới nhất, ngay trong ngày hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã có công văn chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình phối hợp xác minh, xử lý vụ việc hành hung lái xe nêu trên.





