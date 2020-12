Công an đột kích sới chọi gà, bắt 59 "con bạc"

Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt quả tang 59 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại gia đình ông Bùi Huy Bé, chủ sới gà.





Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, hồi 13 giờ ngày 19-12, tổ công tác của Công an thị xã Quảng Yên, gồm 100 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ ập vào nhà ông Bùi Huy Bé (SN 1950, trú tại khu 4, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên), bắt quả tang 59 đối tượng đang chơi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.





Các con bạc tại sới đá gà





Trong số 59 con bạc bị lực lượng công an bắt giữ, ngoài những đối tượng trú tại thị xã Quảng Yên, TP Uông Bí, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) còn có một số đối tượng là người ở TP Hải Phòng, TP Hà Nội. Con bạc trẻ nhất sinh năm 1998, đối tượng lớn tuổi nhất sinh năm 1950.



59 đối tượng là người Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội

26 con gà chọi là tang vật vụ án





Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 26 con gà trống chọi, 3 ôtô, 53 xe máy các loại và 52 điện thoại. Qua đấu tranh sơ bộ ban đầu, Cơ quan công an đã làm rõ số tiền gần 200 triệu đồng các đối tượng sử dụng vào việc cá cược đá gà.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đang xác minh, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định.

Theo Tr.Đức (NLĐO)