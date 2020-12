Chư Prông: Liên tiếp bắt 2 đối tượng truy nã

(GLO)- Chỉ trong 2 ngày (15 và 16-12), Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã.

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16-12, Công an huyện Chư Prông nhận được tin báo về việc đối tượng Siu Bi (SN 1999, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ truy nã về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có từ tháng 10-2020 đang lẩn trốn ở khu vực thôn 5, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông.

Lãnh đạo Công an huyện đã thành lập tổ công tác tiến hành rà soát trên địa bàn, đồng thời trao đổi với Công an huyện Đức Cơ phối hợp truy bắt. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Bi khi đối tượng đang đi lang thang tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn 5, xã Thăng Hưng.

2 đối tượng Sơn (trái) và Bi đã bị bắt khi đang trốn lệnh truy nã. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 15-12, Công an huyện Chư Prông phối hợp cùng Công an xã Ia Vê đã bắt giữ đối tượng Rơ Mah Sơn (SN 2005, trú tại xã Ia Vê) khi đang lẩn trốn ở làng O Ngol, xã Ia Vê.

Sơn là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông ra quyết định truy nã vào tháng 8-2020 về hành vi cướp tài sản.

