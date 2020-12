Bóc mẽ thủ đoạn mới của tú ông, tú bà "đẽo" tiền khách làng chơi

Nếu như trước kia những tú ông, tú bà thường chọn "bãi đáp" là nhà nghỉ khách sạn... thì hiện tại, các đối tượng sẽ chọn những địa điểm sang chảnh như biệt thự, resort hoặc thậm chí là du thuyền... Việc chọn địa điểm sang chảnh như vậy là cách mà các tú ông, tú bà “móc tiền” từ khách làng chơi. Thời gian gần đây, lực lượng chống tệ nạn xã hội thuộc Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.Hà Nội liên tục triệt phá nhiều đường dây mại dâm cao cấp liên quan đến loại hình này.



"Tú bà" chuyên môi giới, gửi ảnh gái bán dâm cho khách lựa chọn

Khởi tố vụ án, tạm giữ 'tú bà' môi giới cho nam HLV thể hình bán dâm

Tú bà Nguyễn Thị Hương (phải) và tú ông Phạm Đức Hùng.Ảnh: TĐ-AH



Chuyển hướng để móc tiền khách



Còn nhớ cách đây chưa lâu, Công an quận Đống Đa (Công an TP.Hà Nội) đã phá đường dây mại dâm hạng sang do Phạm Thị Thanh Huyền (tức Giang, SN 1987, thường trú tại Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) tổ chức. Trước đây, Huyền từng kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Về sau, thấy việc môi giới cho các cô gái trẻ đẹp sẽ dễ kiếm tiền hơn nên cô ta đã nhanh chóng chuyển nghề.



Hồ sơ của công an cung cấp cho thấy, thỏa thuận công môi giới 20% cho mỗi phi vụ, Huyền đã chiêu nạp được nhiều cô gái trẻ, ngoại hình đẹp, tham gia mua bán dâm. Mọi giao dịch đều được Huyền thực hiện qua Facebook. Vì vậy, không chỉ tại Hà Nội, “mạng lưới” của Huyền “phủ” cả TP.Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố, với giá mua dâm 1.000 USD/lượt; qua đêm lên đến 3.000 USD và địa điểm phải là các khu nghỉ mát, resort hạng sang.



Trong một lần, khi má mì bố trí 3 “đào” đi tiếp khách và tại một khách sạn ở khu vực Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội), các cặp đôi đã bị tổ công tác Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) phối hợp cùng Công an Hà Nội bắt quả tang. Trong số này, cơ quan Công an xác định có Vũ Thị T từng đoạt giải á khôi của một cuộc thi nhan sắc và cũng từng bị bắt quả tang về hành vi mua bán dâm.



Theo một điều tra viên phòng CSHS Công an TP.Hà Nội, một trong những thủ đoạn tinh vi của các tú ông tú bà khi điều hành những đường dây mại dâm hạng sang là luôn chọn bãi đáp là những biệt thự, những resort sang chảnh. Việc này rất tiện lợi, bởi khi chọn địa điểm như trên, các đối tượng cho rằng sẽ tránh được sự “để mắt” của cơ quan chức năng, đồng thời cũng sẽ “đẽo” được thêm nhiều tiền từ khách làng chơi. Chúng cho rằng, “gái hoa khôi, nơi sành điệu” - lẽ dĩ nhiên giá mỗi lần đi khách phải hàng nghìn đến hàng chục nghìn USD.



Cũng theo điều tra viên này, đầu tháng 9.2020, cơ quan Công an đã triệt phá một đường dây mại dâm mà tú ông có nhiều thủ đoạn rất “dị”. Gã lập nhiều tài khoản mạng xã hội để tuyển PG đi "tiệc A" (PGA - chuyên bán dâm) hoặc "tiệc B" (PGB chuyên đi uống cà phê, đi ăn) với khách. Khi đã chốt giá, gái sẽ được điều đến những khách sạn, biệt thự sang chảnh để "mây mưa" với khách.



Sau một quá trình trinh sát kỹ lưỡng, lực lượng chống tệ nạn xã hội Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội đã bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn N.A trên phố Hồ Đắc Di (quận Đống Đa); khách sạn K.H tọa lạc tại một biệt thự phố Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) và khách sạn H.T cũng tọa lạc tại một biệt thự phố Trần Kim Xuyến (quận Cầu Giấy), phát hiện mỗi khách sạn đều có một cặp đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ông trùm Nguyễn Văn Thuy (SN 1984, thường trú tại Hùng Cường, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã bị tạm giữ về hành vi môi giới mại dâm.



Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, vốn từng có thời gian làm quản lý cho một số khách sạn, nhà nghỉ, Thuy phát hiện nhu cầu của gái dịch vụ cũng như không ít những cô gái trẻ có nhan sắc nhưng ham ăn lười làm, muốn kiếm tiền nhanh. Dựa vào mối quan hệ sẵn có, Thuy đã nhanh chóng hình thành một đường dây chuyên cung cấp gái dịch vụ cho các đại gia cũng như dân ăn chơi ở Hà Nội.



Để mở rộng mạng lưới, Thuy đã tham gia một số các Group PG-PB chuyên nghiệp trên mạng xã hội để tìm nguồn. Từ đây, Thuy tuyển được một số nam thanh nữ tú sẵn sàng đi khách. Nhằm tránh việc bị lực lượng chức năng phát hiện, Thuy thỏa thuận cho gái dịch vụ nào muốn tham gia thì nhắn vào tài khoản "Thu...T" trên mạng xã hội Zalo hoặc tài khoản "T.T pga" trên mạng Tele... kèm nhiều ảnh nóng. Thuy sẽ dùng các phần mềm để chỉnh sửa sao cho thật lung linh rồi đăng lên các mạng xã hội trên để cho khách vào chọn. Khách "chấm" PG nào, Thuy sẽ cho số điện thoại của PG đó để hai bên tự liên hệ và tìm "bãi đáp". Giá mỗi lượt mua bán dâm từ 5-10 triệu đồng, Thuy sẽ cắt phế khoảng 2-3 triệu đồng tùy từng khách.



Một nhóm hotgirl chuyên đi tiệc A tại các resort, biệt thự.Ảnh: TĐ-AH



Từ nhân viên làm đẹp đến “trùm” tú bà



Đầu tháng 10.2020, Cục Cảnh sát Hình sự đã triệt phá một đường dây mại dâm với thủ đoạn rất tinh vi. Tú ông tổ chức cho gái "mây mưa" với khách trên du thuyền đang lênh đênh trên biển. Đối tượng nghĩ rằng, việc đó là tuyệt đối an toàn.



Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an, đầu tháng 8.2020, các trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự có thông tin về đường dây môi giới mại dâm trên biển ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Kế hoạch triệt phá đường dây mại dâm được lãnh đạo Cục CSHS chỉ đạo cùng sự phối hợp với cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh Quảng Ninh.



Quá trình trinh sát phát hiện đối tượng chủ mưu cầm đầu thường tổ chức cho gái hoạt động trên một du thuyền hạng sang. Du thuyền này có khoảng 50 phòng nghỉ cùng nhiều tiện nghi khác như bể bơi, quán bar và karaoke... Những biện pháp nghiệp vụ liên hoàn đã được cơ quan Công an áp dụng để chuẩn bị “cất vó”. Ngày 7.10.2020, gần 30 cán bộ chiến đồng loạt kiểm tra hành chính du thuyền. Tại tầng 3 của con tàu, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.



Từ lời khai của các đối tượng, một tổ công tác đã bất ngờ ập vào bắt giữ Phạm Đức Hùng (SN 1990, trú tại tỉnh Quảng Ninh) khi anh ta đang ăn tối tại nhà hàng ở TP.Hạ Long. Mở rộng điều tra, Cơ quan công an tiếp tục phát hiện 3 cô gái khác đang bán dâm cho khách tại ngôi nhà Hùng thuê ở phường Bãi Cháy.



Trước đó, theo thỏa thuận, ba người đàn ông hẹn Hùng tại một du thuyền 5 sao, thường chở khách du lịch trên vịnh Hạ Long trong 24 giờ. Tiếp đó, Hùng thu hơn 1.000 USD của 3 vị khách rồi “điều” gần chục cô gái đến để khách chọn. Nhắm được 3 chân dài có nhan sắc trong độ tuổi 18-22, nhóm khách dẫn họ lên thuyền.



Cũng theo cơ quan Công an, trước đây, Hùng tham gia hoạt động trong "ngành bán phấn buôn hương" nên có các mối quan hệ. Sau đó, Hùng tự thiết lập đường dây riêng. Hiện cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Hùng, Phạm Văn Giang (SN 1988) và Hoàng Ngọc Hải (SN 1999, cùng trú tại Quảng Ninh) về hành vi môi giới mại dâm đồng thời điều tra mở rộng vụ án.



Hay đầu tháng 7.2020, các trinh sát Cục CSHS, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Hà Nội bất ngờ ập vào một resort tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã bắt quả tang 6 đối tượng nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ "má mì" Nguyễn Thị Hương (SN 1995, trú tại Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) là kẻ đã tổ chức cho cuộc mua vui hạng sang này.



Trước đó, một đại gia đã gọi điện thoại đặt vấn đề với Hương muốn tổ chức một cuộc vui cho ông ta cùng hai người bạn khác. Hương ra giá 600 USD/lượt mua dâm. Ông khách đồng ý và đưa cho Hương 40 triệu đồng. Hương đã gọi thêm hai "đồng nghiệp" có nhan sắc đến khu resort trên để thực hiện thương vụ.



Đặc biệt, cơ quan điều tra còn làm rõ, Hương còn kết nối với một tú bà khác ở TPHCM có tên Nguyễn Thị Thanh Ngân (SN 2002, thường trú tại TPHCM) để lập thành một đường dây môi giới mại dâm xuyên quốc gia. Vài năm trước, Hương và Ngân từng làm nghề chăm sóc sắc đẹp ở TPHCM nên quen biết nhau. Sau khi giải nghệ, Hương ra Hà Nội rồi móc nối với Ngân lập đường dây bán dâm ở nhiều tỉnh, thành phố. Cũng trong ngày Hương sa lưới ở Hà Nội, thì tú bà này cũng đang tổ chức cho một thương vụ trong TPHCM. Do có khách ở TPHCM liên hệ với Hương nhờ bố trí cuộc vui, Hương đã móc nối với Ngân để "điều đào". Trước đó, Hương đã thu 30 triệu đồng của khách và chuyển khoản cho Ngân 18 triệu đồng. Ngân sau đó trả cho mỗi gái bán dâm 5 triệu đồng.



Nắm bắt được nhu cầu của các đại gia thường thích "ăn của lạ", đại gia miền Bắc thích những cô gái người miền Nam và ngược lại, Hương và Ngân đã kết hợp thành một đường dây khép kín, sẵn sàng chiều khách "trong một nốt nhạc". Mỗi khi khách có nhu cầu, Hương và Ngân gửi ảnh sau đó thỏa thuận giá cả và địa điểm. Theo điều tra, khách mua dâm phải trả 10-20 triệu đồng với mỗi lần "vui vẻ" với các chân dài. Nếu đi tour dài ngày, giá có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Hương và Ngân "cắt phế" 30% cho mỗi thương vụ.



https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/boc-me-thu-doan-moi-cua-tu-ong-tu-ba-deo-tien-khach-lang-choi-863238.ldo

Theo Tiến Đoàn - Anh Huy (LĐO)