Bình Dương: Bắt đối tượng xưng là người của Bộ Công an lừa chạy án

Ngày 14-12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Thành (43 tuổi, ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ngày 7-12, Công an thị xã Bến Cát bắt quả tang đối tượng N.H.T. cùng 4 người khác tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Ruby. Đến ngày 8-12, T. được cho về. Thấy vậy, Thành tiếp cận và nói với T. rằng Công an Bến Cát là lính của Thành, nên đã tác động thả và yêu cầu đưa cho Thành 30 triệu đồng để chạy án.



T. không có tiền nên xin giảm còn 20 triệu đồng và đưa trước cho Thành 10 triệu đồng, hẹn ngày 12-12 đưa số tiền còn lại. Do nghi ngờ lừa đảo nên T. đã báo công an bắt quả tang Thành khi đang nhận 10 triệu đồng từ T.



Khám xét nơi ở của Thành, Công an thu giữ 1 cặp quân hàm Trung tá, 1 cặp phù hiệu Công an nhân dân...

Theo XUÂN TRUNG (SGGPO)