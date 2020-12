Bắt Phó giám đốc Công ty mua bán hóa đơn GTGT trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ

Chiều 24.12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa bắt giữ đối tượng về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.



9X lập công ty 'ma' mua bán gần nghìn tỷ đồng hóa đơn GTGT

Công an bắt giữ đối tượng mua bán hơn 1.000 tỉ tiền hóa đơn GTGT. Ảnh: Công an Lào Cai.



Theo đó, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an TP.Lào Cai đã bắt quả tang đối tượng N.T.D, là nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền là 4.050.000 đồng.



Các lực lượng đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, có trụ sở tại số 397 đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.



Qua khám xét lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.



Ngày 11.12, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện (SN 1973) nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số Công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa Hóa đơn GTGT đầu vào. Sau đó xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.



Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành mở rộng điều tra.



