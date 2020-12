Bắt kẻ xưng là nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt

Sau khi cung cấp thông tin theo hướng dẫn của người đàn ông xưng là nhân viên ngân hàng, một phụ nữ ở Quảng Trị bị trừ hàng chục triệu đồng tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt trong tài khoản.





Ngày 18-12, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Văn Phú Hoàng (27 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Văn Phú Hoàng (Ảnh: Công an cung cấp)



Trước đó, ngày 27-10, Công an huyện Gio Linh nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thu H. (ngụ ở xã Gio Việt, huyện Gio Linh) về việc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.



Theo đó, trong đợt lũ xảy ra ở các tỉnh miền Trung, chị H. có sử dụng tài khoản facebook cá nhân để kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại. Đến sáng 25-10, tổng số tiền ủng hộ gửi vào tài khoản ngân hàng mang tên chị H. là 34 triệu đồng.



Khoảng 11 giờ 42 phút ngày 25-10, chị H. nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông lạ xưng là nhân viên ngân hàng. Người này thông báo với chị H. trong ngày 24-10 có những giao dịch chuyển tiền nhưng tài khoản của chị bị treo nên ngân hàng chưa thực hiện thành công được giao dịch.



Người này đề nghị chị H. cung cấp số thẻ ngân hàng, ngày kích hoạt thẻ, số và ngày cấp CMND để thực hiện lại giao dịch bị treo. Vì tin tưởng nội dung trao đổi nên chị H. cung cấp những thông tin trên. Không ngờ chỉ 3 phút sau đó, chị H. phát hiện tài khoản của chị bị trừ hơn 19 triệu đồng. Vài phút sau, tài khoản tiếp tục bị trừ hơn 15 triệu đồng.



Thấy dấu hiệu bất thường, chị H. liền gọi lại số điện thoại lạ trên nhưng không liên lạc được. Chị H. sau đó đến ngân hàng để làm rõ 2 giao dịch chuyển tiền trên và trình báo cơ quan công an.



Công an huyện Gio Linh sau đó đã vào cuộc, khoanh vùng và làm rõ người xưng là "nhân viên ngân hàng" trên chính là Văn Phú Hoàng. Qua làm việc với cơ quan công an, Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Đ. Nghĩa (NLĐO)