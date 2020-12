Bắt kẻ lắp camera trong nhà nghỉ để tống tiền, tống tình với nạn nhân

Chu Danh Giang (37 tuổi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) gửi clip quan hệ tình dục của một phụ nữ, tống tiền 100 triệu đồng rồi "hạ giá" xuống 20 triệu với điều kiện cho anh ta "tình một đêm".



Chu Danh Giang (trái) vừa tống tiền còn "tống tình" nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp



Như Lao Động đưa tin, ngày 17.12, Phòng Cảnh sát hình sự - PC04, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố Chu Danh Giang và Nguyễn Trọng Toại (23 tuổi) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".



Giang và Toại khai nhận, nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền của các phụ nữ vào nhà nghỉ với trai lạ, nên họ mua camera loại nhỏ, giấu kín...



Giang và Toại đã thuê phòng số 2, số 3, số 4 của một nhà nghỉ tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội lắp 3 thiết bị ghi hình ảnh vào chỗ kín trong phòng.



Trong khi lắp đặt thiết bị, Giang giao cho Toại ở bên ngoài nhà nghỉ, sử dụng ứng dụng “Look cam” truy cập để kiểm tra thiết bị ghi, gửi hình ảnh trực tuyến đến điện thoại của Toại.



Các clip ghi hình ảnh được lưu tại ứng dụng “Look cam”, Giang tải về và lưu trong điện thoại của mình. Đồng thời, 2 đối tượng còn thuê 2 phòng trọ tại khu vực tổ 1 phường Phú La, quận Hà Đông để các thiết bị in ảnh, camera.



Ngày 19.11, Giang và Toại ghi được hình ảnh một phụ nữ quan hệ tình dục với một người đàn ông lạ tại nhà nghỉ trên. Sau khi chị này rời khỏi khách sạn, 2 đối tượng đi theo và phát hiện được nơi ở của chị.



Ngày 20.11, Giang và Toại in các hình ảnh trong clip quay được và đóng vào phong bì kín, ghi: “034268xXXX” gọi điện vào số này nếu không muốn người thân biết chuyện” và gửi đến nhà chị này.



Chị này kiểm tra phong bì thấy hình ảnh khỏa thân của mình và bạn trai nên đã gọi điện cho số điện thoại 034268xXXX do Giang cung cấp.



Nhận điện thoại, Giang yêu cầu nạn nhân chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do anh ta cung cấp. Giang thông báo với chị này nếu không chuyển tiền thì sẽ phát tán clip trên mạng xã hội, gửi đến cho người thân của nạn nhân.



Đến ngày 10.12, sau nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhưng chị này không có đủ, Giang đã nhắn tin đưa 50 triệu đồng. Giang còn ra điều kiện giảm xuống còn 20 triệu đồng nếu đồng ý cho anh ta ngủ cùng một đêm.



Khi Giang và nạn nhân gặp nhau thương lượng, Đội Đặc nhiệm PC04 đã bắt giữ.



Giang và Toại thừa nhận đã chiếm đoạt được 180 triệu đồng của nhiều người khác nhau, phần lớn các bị hại đều là phụ nữ.



Cảnh sát đã thu giữ 3 thẻ nhớ, 6 điện thoại di động, 1 máy in ảnh, 300 trang phôi ảnh, 4 camera chuyên dụng kích thước nhỏ, kết nối Wifi dùng để quay trộm, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.



Kiểm tra điện thoại, thiết bị lưu trữ phát hiện 52 clip sex, hình ảnh nhạy cảm trong phòng nhà nghỉ của nhiều người khác nhau.

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)