Bắt kẻ cho vay nặng lãi 6.000 đồng/triệu/ngày, dùng điếu cày đánh con nợ trọng thương

Cho nhiều người vay nợ với lãi suất "cắt cổ" 6.000 đồng/triệu/ngày, khi con nợ khó khăn, không trả lãi đúng thời hạn, Nguyễn Đức Dũng sẽ cho người hành hung, đánh đập, trong đó có con nợ bị Dũng dùng điếu cày đánh trọng thương.





Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày 23-12 cho biết cơ quan này đã phá án, triệt xóa điểm tội phạm hoạt động tín dụng đen phức tạp trên địa bàn xã Dân Lý (huyện Triệu Sơn) do Nguyễn Đức Dũng (SN 1967, ngụ xã Dân Lý) làm chủ.



Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn, Dũng là kẻ chuyên cho vay nặng lãi; giao dịch với những người có nhu cầu vay tiền bằng mạng xã hội trên điện thoại di động, Dũng thường trực tiếp dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.



Nguyễn Đức Dũng tại cơ quan công an





Thủ đoạn hoạt động của Dũng hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, khi cho các con nợ vay, Dũng yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận trên mạng xã hội, việc thu lãi cũng không thể hiện bằng giấy tờ mà thể hiện trên tin nhắn mạng xã hội.



Với lãi suất "cắt cổ" là 6.000 đồng/triệu đồng/ngày, Dũng đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tiền và thu lợi bất chính với số tiền lớn. Khi số người này không có khả năng chi trả, Dũng đã dùng những kẻ cộm cán đến nhà trực tiếp đe dọa hoặc đón đường đánh đập buộc những người nợ tiền phải trả cả gốc lẫn lãi.



Điển hình khoảng tháng 10-2020, Nguyễn Đức Dũng cho anh T.M.H. vay số tiền 240 triệu đồng với lãi suất 6.000 đồng/triệu đồng/ngày. Do làm ăn khó khăn, anh Hùng đã xin khất nợ nên bị Dũng cùng một số người khác dùng điếu cày đánh khiến anh H. bị thương nặng.



Trước tình hình trên, Công an huyện đã lập chuyên án và ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ Nguyễn Đức Dũng, thu hồi nhiều tài liệu, sổ sách, điện thoại có liên quan đến việc cho vay nợ.



Cơ quan công an đề nghị các cá nhân nào là nạn nhân vay tiền của Nguyễn Đức Dũng thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn để được giải quyết.

