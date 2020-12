Bắt hai nghi phạm đi dọc các tuyến đường tìm ô tô trộm bình ắc quy

Nguyễn Đức Nguyên và Huỳnh Văn Nguyên, dùng xe máy đi dọc các tuyến đường trên địa bàn để tìm ô tô người dân đậu ngoài đường, trong sân nhà không được bảo vệ để trộm bình ắc quy.



Truy bắt tên nghiện ma túy trộm bình ắc quy ô tô

Nguyễn Đức Nguyên và Huỳnh Văn Nguyên tại cơ quan điều tra - ẢNH: NAM THỊNH



Sáng 29.12, Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, liên quan đến vụ trộm bình ắc quy ô tô trên địa bàn, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Nguyên (24 tuổi) và Huỳnh Văn Nguyên (23 tuổi, đều ở xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Theo Công an H.Núi Thành, lợi dụng ban đêm, người dân mất cảnh giác, Nguyễn Đức Nguyên và Huỳnh Văn Nguyên dùng xe máy đi dọc các tuyến đường trên địa bàn để tìm xe tải, xe ô tô người dân đậu ngoài đường, trong sân nhà không được bảo vệ để lấy trộm bình ắc quy.



Qua điều tra ban đầu, chỉ từ ngày 2 - 9.11, hai nghi phạm này đã trộm cắp được 8 bình ắc quy các loại từ xe ô tô. Sau đó đem đến các cửa hàng phế liệu bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.



Vụ việc trộm bình ắc quy ô tô đang được Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo MẠNH CƯỜNG (thanhnien)