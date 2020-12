Bạn tù "rủ" nhau… vào tù

Người “cõng” bản án 5 năm, kẻ 4 năm tù cùng về tội: “Trộm cắp tài sản” và cùng thi hành án tại Trại giam An Điềm (H. Đại Lộc, Quảng Nam) nên Phan Thanh Mỹ (1994, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Vang (1997, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Tháng 2-2020, cùng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Mỹ và Vang thường xuyên liên lạc, tính chuyện... “làm ăn”.



Phan Thanh Mỹ và Nguyễn Văn Vang.



Cuối tháng 10-2020, do “khát” tiền để mua ma túy nhằm thỏa mãn cơn nghiện nhưng suy đi, tính lại chỉ có một người khó có thể “đánh quả” lẻ nên Nguyễn Văn Vang “khăn gói” vào Hội An tìm Mỹ. Cả hai gặp nhau như “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, tâm đầu ý hợp đã bỏ thời gian nghiên cứu địa hình, địa vật và biết người dân đang mệt mỏi vì phải chống chọi với bão lũ nên có nhiều sơ hở...



Sau khi phân công vai trò của từng người, khoảng 1 giờ ngày 1-11-2020, Phan Thanh Mỹ điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS: 92C1-558.45 chở Vang đi dạo quanh các đường thuộc KP An Mỹ (P. Cẩm Châu, TP Hội An) tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến trước nhà số 52B-Lê Thánh Tông (TP Hội An”, Vang bảo: “Mi thả tao xuống đi bộ, có gì sẽ điện thoại thông báo”. Lập tức, Mỹ cho Vang xuống xe rồi quay về nhà chờ đợi.



Xuống xe, Vang trèo qua hàng rào rồi lấy một cành trúc khều chùm chìa khóa để trên bàn ăn cạnh cửa sổ để mở cửa vào nhà số 52B-Lê Thánh Tông. Vào trong nhà, Vang phát hiện một ví da màu đen để trên bàn ăn nên lục lọi, lấy số tiền 700.000 đồng, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô-tô mang tên Lê Đình Can. Tiếp tục, Vang tìm được chìa khóa xe Honda Winner BKS1- 92C1-36924 đang dựng phía sân sau rồi dắt xe ra cổng, dùng chìa khóa lấy được mở cổng nhà rồi nổ máy xe chạy về hướng cánh đồng An Mỹ (P. Cẩm Châu). Sau đó Vang điện cho Mỹ hẹn gặp tại cánh đồng An Mỹ rồi cùng đi vào H. Tiên Phước (Quảng Nam) để cầm chiếc xe máy vừa trộm được cho người quen tên là Kỹ ở tại xã Tiên Thọ (H. Tiên Phước).



Thế là, Mỹ điều khiển xe Exciter, Vang điều khiển xe Winner vừa trộm cùng đi vào Tiên Phước. Đến nơi, Vang điện thoại cho người thanh niên tên Kỹ đến đón rồi cả ba đến tiệm cầm đồ. Tại đây, chủ hiệu cầm đồ ở thôn 3 (xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước) đã nhận cầm chiếc xe Winner với giá 18.000.000 đồng, số tiền trên được Vang và Mỹ chia nhau tiêu xài cá nhân.



Sau khi “cạn” số tiền 18.000.000 đồng có được từ việc cầm cố chiếc xe trộm cắp tại nhà 52B- Lê Thánh Tông, Cẩm Châu, Vang và Mỹ tiếp tục rủ nhau đi trộm. Khoảng 1 giờ ngày 21-11-2020, Mỹ điều khiển xe Exciter BKS: 92C1-55845 chở Vang sang địa bàn H. Duy Xuyên (Quảng Nam) để giải quyết công việc cá nhân và tìm con mồi. Khi đến địa bàn tổ 8B thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim (TP Hội An) phát hiện trong sân nhà anh Phạm Phú Sanh có dựng một chiếc xe Exciter màu trắng đỏ, BKS 92C1-192.33, Vang bảo Mỹ dừng xe, đứng đợi để mình đi bộ, tìm cách đột nhập.



Vang vòng qua phía hông rồi trèo rào vào trong nhà lục trong túi xách cạnh tivi lấy đi số tiền 800.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân. Khi ra đến sân, thấy chìa khóa vẫn còn cắm trên xe và cửa cổng không khóa nên ung dung dắt xe ra ngoài, nổ máy rồi tẩu thoát về hướng xã Duy Vinh (H. Duy Xuyên). Khi đến đoạn đường vắng người, Vang điện thoại cho Mỹ đến rồi di chuyển theo hướng từ H. Duy Xuyên đến TX Điện Bàn (Quảng Nam) rồi về lại nhà Mỹ tại P. Cẩm Châu (Hội An). Ngày hôm sau, Vang tháo biển số của xe trộm cắp được vứt đi thay bằng BKS 92C1-558.45 của Mỹ để sử dụng. Khoảng 1 giờ 20 ngày 25-11-2020, khi đang sử dụng chiếc xe vừa trộm cắp đi đánh bắt cá thì Vang bị tổ tuần tra của CAP Cẩm Châu phát hiện, nghi ngờ nên đưa xe cùng người về trụ sở làm việc.



Qua kiểm tra số khung, số máy xe mô-tô hiệu xe Exciter màu trắng đỏ do Vang đang sử dụng trùng khớp với xe của anh Sanh bị mất cắp, Cơ quan CSĐT CATP Hội An tiếp tục củng cố thêm một số chứng cứ khác để đấu tranh mở rộng án. Ngày 25-11-2020, tại CQĐT CATP Hội An, biết không thể chối cãi nên Nguyễn Văn Vang và Phan Thanh Mỹ đã khai nhận: cả hai là thủ phạm gây ra 2 vụ trộm tại nhà 52B-Lê Thánh Tông và anh Phạm Phú Sanh.



Ngoài ra, qua đấu tranh hai đối tượng thừa nhận: vào ngày 23-11-2020 đã đột nhập nhà ông Nguyễn Văn Phương (1984), trú KP Thanh Chiếm, P. Thanh Hà lấy cắp 1 ĐTDĐ hiệu Iphone X trị giá 23 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay, 5 triệu đồng tiền mặt, 2 thẻ ATM, giấy đăng ký xe BKS 92A1-00387, GPLX mang tên Nguyễn Văn Phương. Theo Kết luận định giá trong tố tụng Hình sự của Hội đồng định giá TP Hội An, tổng giá trị tài sản do Mỹ, Vang trộm cắp là gần 110 triệu đồng.



Hiện Cơ quan CSĐT CATP Hội An đã thu hồi 2 xe máy, ĐTDĐ cùng các loại giấy tờ đã bị Mỹ, Vang trộm cắp và ra quyết định khởi tố vụ án, bị can để tiến hành theo quy định. Ngoài ra, việc kịp thời bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp mang tính chuyên nghiệp trên đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn và giúp người dân an tâm, chăm lo việc khắc phục hậu quả của đại dịch Covid 19 và bão lũ gây ra.

M.T (cadn)