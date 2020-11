Yêu người phụ nữ đa tình, hai người đàn ông mất mạng

Người phụ nữ có chồng và 2 con nhỏ nhưng vẫn quan hệ tình cảm với 2 đàn ông khác. Kẻ bị “bỏ rơi” sau đó ghen tuông, sát hại tình địch.



Theo cáo trạng truy tố, Đinh Hoàng Giang (SN 1987, ở Đắk Song, Đắk Nông) từng có hành vi hủy hoại rừng và bị Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) ra lệnh truy nã.



Quá trình bỏ trốn, bị cáo sinh sống ở nhiều nơi, đến năm 2018, bị cáo tới Hà Nội làm thuê và nảy sinh tình cảm với chị Hà (SN 1986).



Dù chị H đã có chồng là người Hàn Quốc và 2 con nhỏ nhưng vẫn quan hệ nam nữ với Giang. Năm 2019, Giang và chị H chia tay do mâu thuẫn nhưng bị cáo vẫn thường nhắn tin, tặng quà cho chị .



Tháng 1/2020, Giang phát hiện chị H có quan hệ với anh D (SN 1974), Giám đốc một công ty điện tử tại Bắc Ninh và cũng đã có gia đình. Vì vậy, Giang tỏ thái độ ghen tuông, nhiều lần nhắn tin đe dọa chị Hà sẽ ra tay tàn độc, cùng chết với tình địch…



Tối 19/5, bị cáo tới nhà chị H và phát hiện chị dắt 2 con nhỏ đi cùng anh D vào trong. Giang đứng ngoài quan sát, sau đó tìm gặp chị H ở cổng.



Cùng lúc, Giang phát hiện anh D đang trong bếp nên lao vào, dùng quạt cây đánh tới tấp vào anh D. Dù anh D van xin nhưng bị cáo vẫn lấy một dao nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.



Bị cáo này sau đó tiếp tục dùng ghế gỗ và dao để tấn công anh D nhiều lần, bất chấp việc anh van xin cũng như sự can ngăn của chị H. Tiếp đến, Giang lên mái nhà dùng dao cậy ngói ném xuống xe ô tô của anh Dũng.



Hành vi của Giang khiến anh D tử vong tại chỗ; chiếc xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại được xác định hơn 22 triệu đồng. Đến 7h30 sáng hôm sau, cảnh sát mới tiếp cận được mái nhà chị Hà và bắt giữ Giang.



TAND TP Hà Nội mới đây đã xét xử vụ án, tuyên phạt Đinh Hoàng Giang tử hình về tội “Giết người”, 18 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

