Xét xử 106 bị cáo trong vụ đánh bạc "khủng" ở Đak Đoa: Làm rõ hành vi của nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc

(GLO)- Trong ngày thứ 2 ( 17-11) xét xử 106 bị cáo về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã bắt đầu phần xét hỏi nhằm tập trung làm rõ hành vi của từng bị cáo trong nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc.



Ở ngày xét xử thứ nhất, Hội đồng xét xử (HĐXX) chỉ tiến hành thẩm tra lý lịch và dành thời gian để đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố cáo trạng truy tố các bị cáo.

Bắt đầu ngày xét xử thứ 2, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo. Cụ thể, HĐXX đã tập trung xét hỏi nhóm 21 bị cáo bị xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” nhằm làm rõ vai trò, vị trí, cách phân công nhiệm vụ, cách thức hoạt động, đặc biệt là với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (thường gọi là Hùng Sida, SN 1984, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku).

Hội đồng xét xử tập trung xét hỏi nhóm bị cạo bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Ảnh: Văn Ngọc



Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Hồng-Chủ tọa phiên tòa-hỏi: “Bị cáo thấy Viện Kiểm sát truy tố mình như vậy là đúng hay không? Tại sao bị cáo lại chọn địa điểm tổ chức sới bạc ở thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa? Có phải chung chi cho ai, thỏa thuận thế nào với địa phương để được tổ chức ở đây không?”.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng trả lời: “Bị cáo hoàn toàn đồng ý với bản cáo trạng của Viện Kiểm sát. Tôi chỉ bàn bạc với Khánh về việc tổ chức sới bạc và sẽ chia cho Khánh 20% lợi nhuận. Còn lại mọi việc do Khánh sắp xếp từ việc chọn địa điểm, phân công người làm việc này việc kia. Địa điểm đánh bạc do Khánh chọn là chỗ vắng vẻ, ít người qua lại vào ban đêm, cảm thấy an toàn nên chọn là nơi tổ chức chứ không chung chi hay làm việc với ai cả”.



Trong khi đó, đồng phạm giúp sức tích cực với Hùng là Bùi Viết Khánh (SN 1978, trú tại tổ 1, phường Ia Kring, TP. Pleiku) thừa nhận: “Bị cáo chỉ nhận ăn chia với Hùng. Trong khoảng 1 tháng tổ chức sòng bạc, Hùng chia cho bị cáo 20 triệu đồng. Riêng việc chọn địa điểm thì ngoài bị cáo ra còn có một số bị cáo khác khi thấy địa điểm cũ không còn an toàn, tổ chức đã lâu, bị lực lượng chức năng phát hiện thì sẽ đi tìm địa điểm mới. Sau khi những người khác thăm dò báo về thì bị cáo sẽ là người quyết định có chọn địa điểm đó để tổ chức không”.



Các bị cáo trong nhóm tổ chức đánh bạc hầu hết đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nhóm này được chia ra thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Cụ thể như đối tượng Lê Phú (SN 1994, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), Phan Thanh Tùng (SN 1994, trú tại xã Tân Bình, huyện Đak Đoa), Nguyễn Duy Gioan (SN 1978, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), Nguyễn Minh Trí (SN 1989, trú tại xã Tân Bình, huyện Đak Đoa), Nguyễn Ngọc Quý (SN 1989, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku), Đoàn Hữu Phúc (SN 1979, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) và Trương Ngọc Dũng (SN 1985, trú tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) có nhiệm vụ làm “hồ lì” phân chia tiền trong sới bạc và được Khánh trả tiền công 500 ngàn đồng/ngày.



Bị cáo Lê Thanh Phong (SN 1997, trú tại phường Phú Đổng. TP. Pleiku) được Khánh giao nhiệm vụ quản lý, ghi sổ đầu xe hàng ngày vào sới bạc và trả tiền xe, đồng thời làm nhiệm vụ “hồ lì” thay các đối tượng khác khi nghỉ ăn cơm cũng được Khánh trả 500 ngàn đồng/ngày. Các đối tượng Nguyễn Minh Thân (SN 1992, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku), Nguyễn Đức Tây (SN 1978, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Mai Quảng Ninh (SN 1983, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku), Võ Ngọc Hòa (SN 1986, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku), Nguyễn Huy Phương Nam (SN 1990, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) có vai trò cảnh giới, bảo vệ, chỉ đường cho xe chở con bạc vào sới bạc.



Nhóm này tổ chức cảnh giới trên tỉnh lộ 670B từ khu vực UBND xã Tân Sơn (TP. Pleiku) đến khu vực ngã ba rẽ vào sới bạc. Các đối tượng chia ra “đứng chốt” ở các điểm khác nhau hòng phát hiện người lạ vào khu vực, cảnh báo các đối tượng trong sới bạc nếu có dấu hiệu của lực lượng chức năng.

Việc phân chia chốt chặn của nhóm này do Phúc chỉ đạo. Khánh là người chi trả tiền cho các đối tượng theo ngày công với mức 250-500 ngàn đồng/ngày. Nhóm “canh gác” này chỉ cho những người quen, đã được người khác giới thiệu đi vào con đường mòn dẫn đến khu vực tổ chức sới bạc.



Trong khi đó, các đối tượng Hồ Hoàng Anh (SN 1983, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak), Vũ Văn Nam (SN 1982, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Trần Văn Thãi (SN 1991, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), Diệp Tư Hiếu (SN 1989, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Nguyễn Anh Hùng (SN 1971, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) nắm vai trò chở con bạc vào tham gia đánh bạc để hưởng lợi.

Lê Thanh Phong là đối tượng chi trả tiền cho nhóm “tài xế” tùy theo số lần và lượng khách đánh bạc trên xe mà các đối tượng chở theo. Nhóm này có nhiệm vụ liên lạc với các con bạc ở nhiều địa phương khác nhau rồi chở đến sới bạc, sau đó chở về khi canh bạc kết thúc.

Đa phần các bị cáo đều thành khẩn nhận tội. Ảnh: Văn Ngọc



Trong số các đối tượng tổ chức đánh bạc, chỉ có bị cáo Nguyễn Ngọc Quý phủ nhận vai trò đồng phạm của mình. Quý khai do quen biết Nguyễn Mạnh Hùng nên có đến sới bạc chơi 2 lần. Tối 30-3-2019, khi tiếp tục đến sới bạc này chơi thì có một khu vực không thấy ai cầm bát xóc đĩa nên đã xin vào ngồi xóc chứ không hưởng lợi gì từ việc này.

Tuy nhiên, HĐXX cũng như đại diện Viện Kiểm sát chỉ rõ rằng qua các lời khai, chứng cứ tại hiện trường thì Quý đã liên hệ với Hùng với chủ ý xin vào làm "hồ lì" để kiếm thu nhập. 2 ngày đầu, Quý đến sới bạc với mục đích học cách xóc đĩa. Ngày 30-3, khi Quý trực tiếp xóc đĩa thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Dù đối tượng chưa thu lợi số tiền trực tiếp từ việc này nhưng cũng đã cấu thành hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm tổ chức đánh bạc.



Dự kiến, phần xét hỏi sẽ diễn ra trong nhiều ngày tiếp theo để làm rõ thêm một số hành vi như việc cho vay tiền trong sới bạc, có hay không các đối tượng đánh bạc cũng nằm trong nhóm tổ chức đánh bạc…





Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Hồng nhấn mạnh: “Ngồi trong phiên tòa này, các bị cáo đã thấy ăn năn hối cải chưa. Tại sao chỉ vì vài trăm ngàn đồng mỗi ngày mà sẵn sàng thức đêm, thức hôm, bỏ gia đình để đến đây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, như thế có đáng không. Hàng trăm con người, trong đó có nhiều phụ nữ và có cả người già, có nhiều người đã từng bị xử lý về hành vi đánh bạc nhưng vẫn tái phạm. Sau phiên tòa này dù thế nào cũng mong các bị cáo khi chấp hành án xong thì phải từ bỏ đánh bạc, không vi phạm pháp luật nữa”.

LÊ VĂN NGỌC